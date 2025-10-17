Comodoro Rivadavia: rescataron a dos mujeres víctimas de trata y detuvieron al presunto explotador

En el marco de una investigación por presunta trata de personas, la Policía del Chubut llevó a cabo un operativo en Comodoro Rivadavia que permitió rescatar a dos mujeres jóvenes que eran víctimas de explotación sexual.

El procedimiento se concretó en el sector sur de la ciudad, con la intervención de unidades especializadas en delitos complejos y la colaboración de organismos dedicados a la protección de derechos humanos.

Las víctimas fueron asistidas por un equipo interdisciplinario que brindó acompañamiento psicológico, atención médica y asesoramiento jurídico, en el marco de los protocolos vigentes para la atención integral de personas rescatadas de redes de trata.

El allanamiento tuvo lugar en un domicilio del área conocida como “Rincón del Diablo”, donde se detuvo a un hombre mayor de edad, señalado como presunto responsable del delito de trata de personas, contemplado en la Ley Nacional N° 26.842. El individuo fue trasladado a dependencias de la Policía Federal Argentina, que brindó apoyo logístico y se encargó de su custodia.

Del operativo participaron efectivos de la Comisaría de la Mujer Zona Sur, de la Dirección de Lucha contra la Trata de Personas y del Grupo GEOP, bajo la conducción del subcomisario Daniel Debis. Desde la fuerza provincial remarcaron que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones permanentes de prevención y erradicación de la explotación sexual.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de Comodoro Rivadavia, encabezada por la fiscal federal Verónica Escribano, con el apoyo de fiscales especializados en trata. La articulación entre la justicia federal, la policía provincial y los organismos de asistencia resultó fundamental para avanzar en la causa.

R.G.