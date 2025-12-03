Morir lejos de casa: las 10 puñaladas que terminaron con la vida de Oriana

Un nuevo femicidio conmocionó a la comunidad argentina en España. Una mujer de 29 años fue asesinada por su pareja, de 34 y también de nacionalidad argentina, quien luego se quitó la vida. El brutal episodio ocurrió en la vivienda que compartían en la zona de Alicante, al este del país. Tenían en común un hijo de 3 años, que se encontraba en el jardín en ese momento.

Según informaron fuentes de la investigación, no existían denuncias previas de la mujer contra su asesino. Tampoco constaba registro alguno en el sistema Viogen, empleado por la policía española para vigilar a agresores machistas en el país.

En las últimas horas se conoció que la pareja se encontraba en proceso de separación. De igual manera, ambos vivían juntos hasta que el encontraba un nuevo lugar, revelaron medios locales. La víctima, identificada por el momento como Oriana, fue hallada sin vida en la puerta de entrada de su departamento, con una decena de puñaladas en su pecho.

Vecinos del complejo de edificios donde vivían los argentinos, revelaron que desde que llegaron de Argentina eran ejemplares, aunque hace unos meses la relación comenzó a torcerse, las discusiones y peleas a gritos se hicieron habituales.

María, una vecina del edificio, indicó al diario El Español que incluso hace unos meses tuvo que ir la Policía por una fuerte pelea. "Vinieron los agentes por una pelea y escuchaba como decían que tuviera cuidado con el niño", sostuvo.

El matrimonio no era demasiado conocido en este edificio. Las únicas personas que tenían relación con Oriana eran otra vecina del cuarto piso, quien aseguró estar "en shock", y María, la presidenta del consorcio del complejo, que vive en el tercer piso.

En este proceso de separación que atravesaba la pareja, el femicida tenía pensado volverse a Argentina en las próximas semanas, quedándose la mujer con el niño en el continente europeo.

Medios españoles recordaron que en el 65,9% de los asesinatos machistas que se cometieron a lo largo de 2025 en el país, las víctimas eran extranjeras, como es el caso de la mujer asesinada este martes en Alicante. Los cadáveres fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante para los exámenes forenses. Efectivos de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía recolectaron evidencias para la investigación.