Con Florencia Torrente y Luciano Castro: “Reparo” tendrá una función especial en Rawson

El Gobierno del Chubut acompaña la proyección de Reparo, el nuevo largometraje de la directora chubutense Lucía van Gelderen, que se presentará en el marco del Festival Internacional de Cine Independiente de la Patagonia (MAFICI) y tendrá una función especial con entrada libre y gratuita el martes 21 de octubre a las 20 horas en el Centro Cultural “José Hernández” de Rawson.P

La película fue presentada oficialmente este viernes por la mañana en el Centro Cultural Provincial, durante una conferencia de prensa encabezada por la propia directora junto a la subsecretaria de Turismo, Magalí Volpi. En el encuentro se destacó el acompañamiento del Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, en el impulso a producciones audiovisuales que difunden la identidad local y los paisajes únicos de la provincia.

“Estoy muy contenta de poder presentar esta película que filmamos toda acá, que es mi lugar también, en Puerto Pirámides y Península Valdés”, expresó Van Gelderen. “Es lindo poder mostrar un poco de nuestro lugar, de estos paisajes que tenemos y la conexión con los animales. No quise hacer una película solamente basada en las ballenas, sino también mostrar el pueblo y su gente”, agregó.

Por su parte, la subsecretaria Magalí Volpi subrayó que “se ha acompañado desde el Gobierno provincial, que encabeza el gobernador Ignacio ‘Nacho’ Torres, no solo en la proyección de esta película sino también en el MAFICI, que comienza hoy en Puerto Madryn”.

“Estas son herramientas que nos ayudan a posicionar a Chubut en el escenario nacional e internacional, aprovechando las locaciones increíbles que tenemos para el desarrollo de proyectos cinematográficos. Acompañar a directores y actores nos da mucha visibilidad, porque la película de Lucía hoy se está proyectando incluso en las pantallas de Iberia a nivel internacional”, destacó Volpi.

El apoyo provincial a Reparo apunta a fortalecer la promoción turística de Chubut, poniendo en valor la belleza de su costa, la experiencia del avistaje de ballenas y escenarios emblemáticos como el Área Natural Protegida Península Valdés y Puerto Pirámides, donde se filmó gran parte del largometraje.





Sobre la película

Reparo está protagonizada por Florencia Torrente y Luciano Castro, y narra la historia de una joven grafóloga que se entera de que su amor de verano se casará en la Patagonia, lugar donde ella vacaciona desde niña. Decide viajar a Puerto Pirámides durante la temporada de ballenas, donde se reencuentra con su viejo amor y con el mar, que le devuelve una nueva mirada sobre sí misma y su identidad.

A lo largo del relato, la protagonista experimenta un vínculo profundo con la naturaleza, en una historia que combina emociones, paisajes y la esencia de la vida en la costa patagónica



F.P