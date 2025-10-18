Con Yhosva y Yoel Hernández: El festival "Mi Lugar" los espera para festejar a los artistas de la zona

El festival “Mi Lugar”, en la Sociedad Rural de Trelew, anuncia una jornada a pura música y espectáculos, con una variada grilla de artistas locales y regionales. El evento promete entretenimiento para toda la familia, desde el mediodía hasta la noche, con la presencia de bandas, orquestas, academias de baile y solistas.

La apertura de puertas está programada para mañana 19 las 11:00 horas, dando inicio a una maratón de talento y alegría que culminará a las 22:00 horas con el cierre del festival.

Grilla de Artistas y Horarios Destacados:

El escenario de “Mi Lugar” vibrará con una amplia diversidad de géneros y propuestas:

12:00 hs: Curanto

13:00 hs: Filito

A lo largo de la tarde, el público podrá disfrutar de las presentaciones de:

Orquesta Chazarreta

Chivilina

Academia Syl Dance

René Canobra

Brisas

Mateo y Vicky

Máximo Gutiérrez

Ailyn La Cantora

Naymé Suyai

Juanjo del Prado y Laureano Ulloa

Eli Napal

Mia Morejón

El cierre de la jornada contará con destacados shows en los siguientes horarios:

18:00 hs: Yhosva

19:00 hs: Yoel Hernández

20:00 hs: Carafea

21:00 hs: Sharon y los Camioneros del Chamamé

22:00 hs: Cierre del Festival

F.P