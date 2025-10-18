24°
Con Yhosva y Yoel Hernández: El festival "Mi Lugar" los espera para festejar a los artistas de la zona

Desde las 11 de la mañana, el evento contará con la Orquesta Chazarreta, Filito, Carafea y diversos talentos locales en una celebración de la cultura.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El festival “Mi Lugar”, en la Sociedad Rural de Trelew, anuncia una jornada a pura música y espectáculos, con una variada grilla de artistas locales y regionales. El evento promete entretenimiento para toda la familia, desde el mediodía hasta la noche, con la presencia de bandas, orquestas, academias de baile y solistas.

 

 

La apertura de puertas está programada para mañana 19  las 11:00 horas, dando inicio a una maratón de talento y alegría que culminará a las 22:00 horas con el cierre del festival.

 

 

Grilla de Artistas y Horarios Destacados:

 

El escenario de “Mi Lugar” vibrará con una amplia diversidad de géneros y propuestas:

 

 

  • 12:00 hs: Curanto

     

  • 13:00 hs: Filito

     

 

A lo largo de la tarde, el público podrá disfrutar de las presentaciones de:

 

 

  • Orquesta Chazarreta

     

  • Chivilina

     

  • Academia Syl Dance

     

  • René Canobra

     

  • Brisas

     

  • Mateo y Vicky

     

  • Máximo Gutiérrez

     

  • Ailyn La Cantora

     

  • Naymé Suyai

     

  • Juanjo del Prado y Laureano Ulloa

     

  • Eli Napal

     

  • Mia Morejón

     

 

El cierre de la jornada contará con destacados shows en los siguientes horarios:

 

 

  • 18:00 hs: Yhosva

     

  • 19:00 hs: Yoel Hernández

     

  • 20:00 hs: Carafea

     

  • 21:00 hs: Sharon y los Camioneros del Chamamé

     

  • 22:00 hs: Cierre del Festival

     

 

 

F.P

 

