Con Yhosva y Yoel Hernández: El festival "Mi Lugar" los espera para festejar a los artistas de la zona

El festival “Mi Lugar”, en la Sociedad Rural de Trelew, anuncia una jornada a pura música y espectáculos, con una variada grilla de artistas locales y regionales. El evento promete entretenimiento para toda la familia, desde el mediodía hasta la noche, con la presencia de bandas, orquestas, academias de baile y solistas.
La apertura de puertas está programada para mañana 19 las 11:00 horas, dando inicio a una maratón de talento y alegría que culminará a las 22:00 horas con el cierre del festival.
Grilla de Artistas y Horarios Destacados:
El escenario de “Mi Lugar” vibrará con una amplia diversidad de géneros y propuestas:
-
12:00 hs: Curanto
-
13:00 hs: Filito
A lo largo de la tarde, el público podrá disfrutar de las presentaciones de:
-
Orquesta Chazarreta
-
Chivilina
-
Academia Syl Dance
-
René Canobra
-
Brisas
-
Mateo y Vicky
-
Máximo Gutiérrez
-
Ailyn La Cantora
-
Naymé Suyai
-
Juanjo del Prado y Laureano Ulloa
-
Eli Napal
-
Mia Morejón
El cierre de la jornada contará con destacados shows en los siguientes horarios:
-
18:00 hs: Yhosva
-
19:00 hs: Yoel Hernández
-
20:00 hs: Carafea
-
21:00 hs: Sharon y los Camioneros del Chamamé
-
22:00 hs: Cierre del Festival
F.P