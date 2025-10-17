16°
Viernes 17 de Octubre de 2025
RED43 sociedad
17 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El peronismo de Esquel conmemora los 80 años del Día de la Lealtad

Dirigentes y sindicatos se reunieron para celebrar la fecha histórica, destacando "los sueños de justicia social". Estuvieron presentes la CGT, ATECH, SITRAED y concejales de Esquel y Trevelin.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El peronismo local y regional, junto a diversos gremios, se congregaron hoy para conmemorar el 80° aniversario del Día de la Lealtad Peronista, un evento central en la historia política argentina. La jornada fue definida como una celebración de la relación entre el pueblo, el General Perón y "los sueños de justicia social y políticas organizadas".

 

Mirna Mateos, quien brindó el detalle de la convocatoria, recordó que la fecha conmemora el día en que, hace 80 años, "el pueblo trabajador argentino salió a las calles a reclamar la libertad de Perón y ese día también nació la lealtad entre el pueblo y el general Perón".

 

El encuentro contó con la presencia de una amplia representación de sindicatos y figuras políticas del peronismo de la región.

 

Entre las organizaciones sindicales presentes, se destacaron: SOEME, ATECH, SITRAED, sindicatos bancarios y la CGT.

 

Además, asistieron diversos dirigentes del peronismo, incluyendo al ex intendente Daniel Díaz. También se sumaron autoridades y concejales del Partido Justicialista (PJ) de Trevelin y concejales de Esquel, como Martín Escalona.

 

Mateos se refirió al contexto electoral, señalando que el espacio está "encaminado" en la campaña de cara a los comicios del 26 de octubre. Afirmó que se encuentran "recorriendo los diferentes barrios, llevando la propuesta a cada vecino y vecina", con una "muy linda recepción".

 

La dirigente expresó su optimismo respecto a la respuesta del electorado: "La verdad que la gente se está dando cuenta, ¿no?, se está despertando, digo, de todo lo que está pasando, de todo lo que le han dicho que no ha ocurrido, y realmente yo creo que el 26 de octubre las urnas van a hablar".

 

En este marco, el espacio político hizo un llamado a acompañar a la Lista 504 Unidos Podemos, que postula a Juan Pablo Luque como candidato a diputado nacional, a Juan Manuel Peralta como primer suplente y a Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura.

 

Un dato significativo que destacó Mirna Mateos fue el aumento de la militancia en las últimas semanas: "Mucha gente se ha sumado a militar, y no solo se han sumado, que nos piden también afiliarse, o sea, en dos meses hemos afiliado ya casi 200 nuevos compañeros y compañeras, que es un montón". Este crecimiento es motivo de orgullo, según la dirigente: "No hay que subestimar a la gente, la gente sola se da cuenta qué es lo mejor, cuál es el camino".

T.B

 

 

