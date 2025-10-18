18°
21° 15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 18 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
18 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Santiago Igon fue designado director de EPECh S.A.

El exdiputado fue designado  como director titular de la Empresa Provincial de Energía del Chubut, encargada de planificar y gestionar el desarrollo energético en la provincia
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El exdiputado nacional Santiago Igon fue designado como Director Titular de la Empresa Provincial de Energía del Chubut (EPECh S.A.). La designación se concretó en el mes de septiembre y representa un nuevo rol jerárquico dentro de la estructura de esta empresa estatal chubutense.

 


EPECh fue creada con el objetivo de dotar a la provincia de Chubut de herramientas propias para la planificación y gestión del sistema energético. Según lo establecido en el artículo 3 de su Estatuto, la empresa tiene como funciones principales la administración y coordinación del despacho técnico y económico del Mercado Eléctrico Mayorista del Chubut (MEMCH), así como la generación, transporte, distribución y comercialización de energía proveniente tanto de fuentes convencionales como renovables.

 


Además, EPECh cuenta con la facultad de construir y operar centrales hidroeléctricas, térmicas, eólicas y solares, prestar servicios públicos de energía eléctrica, y participar en actividades vinculadas al desarrollo industrial, profesional y tecnológico del sector energético en la provincia.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel realizó con éxito el primer desfile de Jardines en el Estadio Municipal
2
 El peronismo de Esquel conmemora los 80 años del Día de la Lealtad
3
 Santiago Igon fue designado director de EPECh S.A.
4
 Prevención e intervención temprana: La clave ante el consumo problemático y sus consecuencias
5
 El judo y la influencia del maestro Jorge Heitzmann
1
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
2
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
3
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
4
 Parques Patagonia y Patagonia Azul inician temporada con senderos y rutas de escalada
5
 Viernes con sol, calma y un anticipo ideal del fin de semana
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -