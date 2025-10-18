Santiago Igon fue designado director de EPECh S.A.

El exdiputado nacional Santiago Igon fue designado como Director Titular de la Empresa Provincial de Energía del Chubut (EPECh S.A.). La designación se concretó en el mes de septiembre y representa un nuevo rol jerárquico dentro de la estructura de esta empresa estatal chubutense.



EPECh fue creada con el objetivo de dotar a la provincia de Chubut de herramientas propias para la planificación y gestión del sistema energético. Según lo establecido en el artículo 3 de su Estatuto, la empresa tiene como funciones principales la administración y coordinación del despacho técnico y económico del Mercado Eléctrico Mayorista del Chubut (MEMCH), así como la generación, transporte, distribución y comercialización de energía proveniente tanto de fuentes convencionales como renovables.



Además, EPECh cuenta con la facultad de construir y operar centrales hidroeléctricas, térmicas, eólicas y solares, prestar servicios públicos de energía eléctrica, y participar en actividades vinculadas al desarrollo industrial, profesional y tecnológico del sector energético en la provincia.