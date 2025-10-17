La Trochita, el Melipal y Nahuelpan fueron distinguidos por su compromiso con la accesibilidad turística

La ciudad de Esquel celebró este viernes la entrega de las Directrices de Calidad Turística, un reconocimiento que distingue a instituciones y prestadores por su compromiso con la accesibilidad, la gestión ambiental y la mejora continua del destino. La jornada destacó la articulación entre los sectores público y privado, y el éxito de la ciudad al concentrar 8 de las 21 certificaciones logradas en toda la provincia del Chubut.

El acto conto con la presencia del secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres; la subsecretaria de Turismo, Florencia Andolfatti; y el director operativo de la delegación del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Gabriel Cortinovi.

Las directrices son otorgadas por el Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT), una iniciativa que articula la Dirección Nacional de Calidad Turística de la Nación, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut y la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Esquel.

Durante la ceremonia, Florencia Andolfatti felicitó a todos los que lograron la certificación y destacó el trabajo de los equipos municipal y provincial que acompañaron el proceso: "Trabajaron todo codo a codo para poder llevar adelante y acompañar tanto a los privados como a las instituciones públicas que pudieron certificar en diferentes directrices, tanto en accesibilidad, sustentabilidad y demás".

La subsecretaria reveló un dato clave: "A Diego Lapenna en la última reunión lo felicitaron por todas las distinciones que se habían logrado en Chubut, que se lograron 21 certificaciones en 8 municipios, de los cuales 8 certificaciones son de Esquel". Este logro posiciona a Esquel a la cabeza de la implementación del programa.

Andolfatti subrayó que contar con estas directrices es "recontra valioso para seguir generando recursos", ya que el municipio está postulando a otro programa por un monto de 15 millones de pesos, al cual solo pueden acceder si mantienen todo "en regla y aplicando y siempre con todo en regla, en nación".

Por su parte, Gabriel Cortinovi transmitió el "sentimiento del Ministro" en cuanto al trabajo realizado con el equipo y el municipio: "Felicitaciones y estamos a cabo para seguir trabajando en conjunto".

Para lograr las directrices, los postulantes realizaron "muchísimo trabajo", incluyendo postulación de prestadores, campañas de sensibilización, visitas de evaluación, aplicación de un plan de mejora infraestructural y seguimiento de esas mejoras.

Las instituciones que recibieron la Directriz de Accesibilidad para Espacios Públicos y Servicios Turísticos fueron:

Centro Cultural Esquel Melipal: Recibido por su directora Sonia Baliente, quien fue felicitada por la notable mejora.

Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”: Recibido por Miguel Sepúlveda, quien agradeció y destacó la necesidad de "mejorar mucho lo que es recibir al turista y que se vaya con una imagen y con la comodidad de lo que significa todo el terreno que llega desde La Trochita".

Museo de Culturas Originarias de la Estación Nahuelpan: Recibido por Francisco Huenchumán, jefe de división, quien destacó el "impulso a seguir trabajando" y la mejora en "veredas, el tema de baños". Huenchumán celebró la visita de turistas de todo el país y de otros países.

Los empresarios Sebastián Fredes y María José Utges recibieron la directriz por partida doble para sus locales gastronómicos: La Pulpería y Don Chiquino. Fredes destacó que en Don Chiquino hicieron "todas las modificaciones necesarias para cumplir con la accesibilidad, desde rampas hasta simulacros de escape", y recordó que su padre fue precursor en el menú braille. Utges, encargada general de Don Chiquino, señaló que la colaboración del equipo de Turismo fue clave para resolver dudas, como la "carta braille".

La Oficina de Informes Turísticos de Esquel también fue reconocida por su compromiso con la accesibilidad, buscando que "todo el circuito turístico sea accesible, desde rampas hasta cartelería y señalización".

Finalmente, la Municipalidad de Esquel recibió la Directriz de Gestión Ambiental por su labor en sostenibilidad.

Al culminar la entrega, las autoridades y premiados se reunieron para una foto grupal, destacando que el trabajo realizado fortalece no solo los servicios turísticos, sino también el destino Esquel en su conjunto.



T.B