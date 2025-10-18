"Camino", el libro cartonero de Lucía Lansiedel Bares, se presenta en la Biblioteca Popular Tolkeyén

La Biblioteca Popular Tolkeyén de Esquel se prepara para una jornada especial este sábado 18 de octubre, en la que celebrará su aniversario con una doble propuesta cultural: la presentación del libro cartonero "Camino" de la autora Lucía Lansiedel Bares, y la inauguración de su "Casita Lectora" bajo el lema "Libros gratis para todxs".

El evento, con entrada libre y gratuita, comenzará a las 19:00 horas en la sede de la Biblioteca, ubicada en Malvinas Argentinas 1850.

Presentación del libro "Camino"

El foco central de la celebración será la presentación de "Camino", un libro cartonero de la escritora Lucía Lansiedel Bares. Los libros cartoneros son una iniciativa editorial que utiliza tapas de cartón reciclado, promoviendo no solo la lectura y la difusión de obras, sino también la sostenibilidad y el acceso a la cultura.

La autora estará presente para compartir su obra con el público, en un espacio que busca fomentar el diálogo y el encuentro con la literatura.

Inauguración de la Casita Lectora

En el marco del festejo de su cumpleaños, la Biblioteca Tolkeyén inaugurará su Casita Lectora, un espacio que funcionará bajo el concepto de "Libros gratis para todxs". Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la lectura, permitiendo que la comunidad pueda llevar y dejar libros de forma gratuita, fomentando el intercambio y la circulación de obras.

Desde la Biblioteca invitan a toda la comunidad a participar de esta jornada festiva, que combina la presentación literaria con la promoción de la lectura y el compromiso con el medio ambiente, celebrando así un nuevo año de vida al servicio de la cultura en Esquel.

