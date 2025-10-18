Del aula al barrio: Curso de Auxiliar de Gasista completa su práctica instalando cañerías y equipos

La Municipalidad de Esquel, junto con la Cooperativa 16 de Octubre y la Universidad San Juan Bosco continúan llevando adelante la capacitación en Auxiliar de Gasista, una propuesta formativa que brinda herramientas concretas para la inserción laboral y, al mismo tiempo, genera mejoras directas en los barrios de la ciudad.

En esta oportunidad, los participantes realizaron tareas prácticas en la vivienda de la vecina Bety Melinao, en el barrio Cañadón de Bórquez, donde llevaron a cabo la instalación de gas para calefactor, cocina y termotanque.

Gracias a esta intervención, la vecina contará por primera vez con gas natural en su domicilio, y expresó su agradecimiento al municipio por la provisión de materiales y equipamiento necesarios para concretar la obra.

La capacitación es impulsada en conjunto por la Municipalidad de Esquel, la Cooperativa 16 de Octubre y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con la participación de alrededor de 70 vecinos y vecinas de distintas edades.

Desde la gestión municipal destacaron que estas instancias formativas representan una oportunidad de trabajo a futuro para quienes participan, al tiempo que brindan soluciones reales a familias de la ciudad.

F.P