Sabado 18 de Octubre de 2025
18 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Tango con acento patagónico: El Grupo Tango Austral llega con su show que fusiona música, canto y poesía

La agrupación, con 15 años de trayectoria y sede en Playa Unión, ofrece un repertorio que va del tango tradicional a las corrientes modernas
La agrupación Tango Austral, originaria de Chubut, se presentará este sábado 18 de octubre a las 21:00 horas, ofreciendo al público una propuesta que fusiona la tradición tanguera con elementos contemporáneos y la identidad de la Patagonia.

 

 

El grupo, conformado por Bega, Macedo y Villafañe, se caracteriza por ser una formación multidisciplinaria que integra música, canto, baile y poesía en sus espectáculos.

 

 

Trayectoria y propuesta artística

 

Tango Austral nació en 2009 con la intención de reinterpretar el género desde el sur argentino. Con sede en el Espacio Cultural "La Casa de Alfredo" en Playa Unión, el grupo ha desarrollado un estilo distintivo que respeta las tradiciones del tango mientras incorpora elementos contemporáneos.

 

 

La versatilidad es uno de los sellos del conjunto, lo que les permite adaptarse a diferentes formatos, desde la formación más íntima (piano, bajo/guitarra eléctrica y voz) hasta grandes espectáculos con músicos adicionales y bailarines. Su repertorio transita con fluidez desde el tango tradicional hasta las corrientes más modernas del género.

 

 

Las entradas para la función tienen un valor de $15.000 la individual, con una promoción de 2 por $25.000.

 

 

F.P

 

