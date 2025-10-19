Salud en el Valle: Torres entregó ecógrafo de última generación en Gaiman y audiómetro en Dolavon

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, encabezó este sábado la entrega de equipamiento médico de alta complejidad para instituciones sanitarias de las localidades de Gaiman y Dolavon.

En tal sentido, el Hospital de Gaiman recibió un ecógrafo de última generación, herramienta fundamental que permitirá mejorar la capacidad diagnóstica y la atención de pacientes en diversas especialidades médicas, optimizando los tiempos de respuesta y reduciendo derivaciones.

A su vez, el Hospital de Dolavon incorporó un audiómetro, equipo indispensable para la detección y seguimiento de trastornos auditivos en niños, jóvenes y adultos. Este aporte había sido comprometido personalmente por el Gobernador, quien destacó la importancia de cumplir con los compromisos asumidos con cada comunidad.

Acompañaron al mandatario, el vicegobernador Gustavo Menna; el intendente de Gaiman, Darío James; las directoras de los hospitales de Gaiman, Carolina Denegri; y de Dolavon, Susana Pritchard; funcionarios del Gabinete, autoridades provinciales y locales.

Más y mejores prestaciones sanitarias

Torres destacó que "cumplimos con el compromiso asumido cuando vinimos por última vez a la localidad, donde nos indicaron que había necesidades de diagnóstico por imágenes y a partir de hoy cuentan con un equipo de última generación", precisando que "esto va a permitir que esas prestaciones se realicen en Gaiman y que los pacientes no tengan que ser derivados a Trelew".

"En Gaiman funciona una estación de Telemedicina para distintas prestaciones y, por ejemplo, para especialidades como la dermatología, es impresionante cómo se reducen las derivaciones, ya que automáticamente un médico clínico puede derivar las imágenes a un especialista", señaló el mandatario, remarcando que "no solo apuntamos a descomprimir la demanda de atención en los principales centros de referencia, sino dar más y mejores prestaciones a toda la provincia, independientemente de la densidad demográfica de los pueblos".

Sobre el Audiómetro y el Ecógrafo entregados en Dolavon, el Gobernador recordó que "era una prestación muy necesaria en la localidad, como así también las ecografías son fundamentales para todo el proceso del embarazo" y anticipó que "en pocos días vamos a inaugurar el nuevo hospital de Trelew, que es un hito histórico como la Doble Trocha; obras que se creían imposibles y que pudimos lograrlas con un esfuerzo enorme y una ingeniería financiera que nos permitió ahorrarnos más del 30% en el costo del equipamiento".

Centro de referencia regional

Sobre este punto, Torres planteó que "se armó un equipo de primer nivel con la mayor eficiencia posible, y nos llena de orgullo al ver la enorme vocación de servicio con la que están preparándose para trabajar en el que será el hospital de alta complejidad más importante de la Patagonia" y detalló que el área de Neonatología "estará habilitada en pocos días; los quirófanos y las salas ya están equipados".

La inauguración del Hospital de Alta Complejidad de Trelew "es un hecho histórico en el que no habrá partidismos ni regionalismos, sino que nos va a encontrar a todos celebrando que, en un momento muy difícil como el que estamos atravesando a nivel nacional, demostramos que Chubut es un ejemplo de superación y que las cosas se pueden hacer bien, de manera transparente y con soluciones tangibles", apuntó el titular del Ejecutivo.