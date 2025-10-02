El programa "Escuelas Verdes" recorre las instituciones de Esquel

Carolina Lemir, directora de Espacios Verdes de la ciudad, dialogó con Red43 sobre el trabajo que vienen realizando con el proyecto "Escuelas Verdes".

La directora reconoció que este año trabajaron con 13 instituciones de todos los niveles educativos: maternal, inicial, primaria y secundaria. "Si bien trabajamos con un grupo reducido en cada establecimiento, porque sino no tiene el impacto educativo que se busca, también se suma lo de las visitas abiertas al Vivero".

Para poder acceder a las visitas al Vivero Municipal, es necesario dirigirse a Espacios Verdes y completar un formulario.

Respecto a la experiencia de trabajar con un amplio rango de edades, Lemir aseguró: "Es impresionante el impacto que puede tener una actividad así y, a veces, no se tiene tanto en cuenta por un tema de edad, pero es todo lo contrario".

Además, remarcó la excelencia y el buen rendimiento del equipo de trabajo conformado para llevar adelante estas actividades.

R.G.