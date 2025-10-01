11°
Miércoles 01 de Octubre de 2025
01 de Octubre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

La Jueza de Faltas desestima multas contra Next

Tras el fallo de la Jueza de Faltas, Adriana Conesa, el Concejo exige la comparecencia del Secretario de Espacios Públicos para que brinde claridad sobre la documentación faltante, buscando "resolver el conflicto" y el futuro de la empresa.
Por Redacción Red43

La Dra. Adriana Conesa, desestimo las actas de infracción labradas contra la empresa Next, al considerar que fueron realizadas por personal no capacitado.

 

El concejal Rafael Crea del Blanco confirmó la noticia tras la visita de la jueza a la Comisión del Concejo, calificando su resolución como "un fallo ejemplar" y con "mucho criterio".

 

Según explicó Crea del Blanco, la Dra. Conesa desestimó las multas debido a que fueron "labradas por personal que no está capacitado en el tema y por personal que no corresponde a la autoridad de aplicación".

 

La autoridad de aplicación correcta es la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental. No obstante, el edil aclaró que el fallo no significa que la empresa esté habilitada, sino que debe continuar con los trámites correspondientes.

 

Tras el fallo, el Concejo Deliberante ha citado nuevamente al Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental para mañana. Crea del Blanco manifestó que la ausencia del Ejecutivo en las tres reuniones anteriores de la Comisión ha generado incertidumbre.

 

"Lo que nosotros estamos intentando hacer del Concejo deliberante es que informen tanto al Consejo como a la empresa, al interesado, cuáles son los pasos siguientes como para que la empresa pueda continuar trabajando, para garantizar los puestos de trabajo," afirmó.

 

La finalidad de la reunión es que el Ejecutivo "explique qué es lo que falta, qué es lo que falta en la empresa en cuanto a documentación para que pueda obtener la habilitación correspondiente y pueda trabajar." El concejal expresó su esperanza de que mañana puedan comparecer para "resolver el conflicto."

T.B

 

