El secretario de Gobierno, Diego Austin, se refirió a la reunión llevada a cabo con los miembros del Concejo Deliberante y representantes de la empresa NEXT.

"Hemos sido convocados para dar las explicaciones de las actuaciones que se habían venido llevando adelante. Anteriormente, por temas de agenda no nos había sido posible", comentó sobre su presencia y la próxima reunión con el intendente, Matías Taccetta.

Además, aseguró: "Venimos con este conflicto que se está tornando a veces engorroso hacerse entender. Nosotros, desde Secretaría de Gobierno, somos unos convencidos del cumplimiento irrestricto de la normativa legal vigente, es por eso que se está regularizando y normalizando todo lo que esté por fuera de la normativa vigente".

En este sentido, agregó respecto a NEXT: "A la empresa le faltaban algunas cosas como los convenios con la Cooperativa para el uso de los postes, y también faltaba documentación. Nosotros, desde el departamento ejecutivo, hemos avanzado y contratado 2 ingenieros que son los que están analizando el proyecto para hacer la devolución correspondiente".

Austin también reconoció tener presente el conflicto con las familias de quienes trabajan en NEXT: "Nosotros entendemos ese conflicto, por eso es que el intendente se va a juntar a hablar con la gente de la empresa, pero también entendemos que tenemos que hacer cumplir la ley porque es una y para todos igual".

"La Justicia de Faltas desestimó las actas por una cuestión de falta de profesionalismo en lo que son las inspecciones, pero eso no habilita a la empresa a que haga uso de los postes, ni haga una obra sin un permiso de obra como corresponde", explicó el secretario.

R.G.