¡Atención vecinos! No habrá recolección de residuos este viernes en Esquel

La Municipalidad comunicó a la comunidad que este viernes 3 de octubre no habrá servicio de recolección de residuos en la ciudad. La medida se debe a que hoy, jueves 2 de octubre, se celebra el Día del Recolector de Residuos y, en reconocimiento a la labor de los trabajadores, mañana tendrán asueto.

Desde el área se recordó a los vecinos que durante la jornada pueden utilizar las estaciones de reciclado disponibles para disponer de materiales reciclables, siempre que estén limpios y secos.

R.G.