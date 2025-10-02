14°
Jueves 02 de Octubre de 2025
02 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

¡Atención vecinos! No habrá recolección de residuos este viernes en Esquel

La Municipalidad informó que el 3 de octubre no se prestará el servicio debido al asueto por el Día del Recolector de Residuos. Se solicita a los vecinos utilizar las estaciones de reciclado.
La Municipalidad comunicó a la comunidad que este viernes 3 de octubre no habrá servicio de recolección de residuos en la ciudad. La medida se debe a que hoy, jueves 2 de octubre, se celebra el Día del Recolector de Residuos y, en reconocimiento a la labor de los trabajadores, mañana tendrán asueto.

 

Desde el área se recordó a los vecinos que durante la jornada pueden utilizar las estaciones de reciclado disponibles para disponer de materiales reciclables, siempre que estén limpios y secos.

 

 

