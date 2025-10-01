Realizaron cinco allanamientos por un insólito robo de frutillas

la investigación por hurto agravado tiene como escenario a la Comarca Andina. El Ministerio Público Fiscal (MPF), con asiento en El Hoyo, encabezó una serie de cinco allanamientos simultáneos y un registro vehicular en Lago Puelo y El Maitén, en el marco de la causa que indaga el robo de más de un centenar de plantines de frutilla de alto valor.

La denuncia y la investigación

La diligencia fue autorizada por la Jueza Penal luego de que un productor denunciara la sustracción de 105 cajas de plantines de frutilla de la variedad “Frontera”, considerada de gran valor agrícola. Además, se buscaban llaves y documentación que podrían estar vinculadas al delito.

El operativo fue coordinado por el Fiscal General, Dr. Carlos Díaz Mayer, y desplegado en establecimientos rurales, empresas agrícolas de la zona, un domicilio particular y un vehículo.

El resultado

Si bien la mayor parte de los procedimientos no permitió dar con los plantines denunciados, en tres empresas agrícolas se hallaron ejemplares de la misma variedad, aunque con embalajes distintos a los sustraídos.

En uno de los domicilios allanados, en tanto, el personal de la Comisaría Distrito El Maitén secuestró 11 llaves marca INOMAX, consideradas de valor probatorio en la investigación, ya que coincidían con lo buscado en la causa. El registro vehicular, por su parte, resultó negativo.

O.P.