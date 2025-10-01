15°
16°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 01 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina roboFrutillasLago PueloEl Maitén
01 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Realizaron cinco allanamientos por un insólito robo de frutillas

La Fiscalía investiga un hurto agravado, luego de que un productor denunciara la sustracción de 105 cajas de plantines de frutilla de la variedad “Frontera”, considerada de gran valor agrícola.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

la investigación por hurto agravado tiene como escenario a la Comarca Andina. El Ministerio Público Fiscal (MPF), con asiento en El Hoyo, encabezó una serie de cinco allanamientos simultáneos y un registro vehicular en Lago Puelo y El Maitén, en el marco de la causa que indaga el robo de más de un centenar de plantines de frutilla de alto valor.

 

La denuncia y la investigación

 

La diligencia fue autorizada por la Jueza Penal luego de que un productor denunciara la sustracción de 105 cajas de plantines de frutilla de la variedad “Frontera”, considerada de gran valor agrícola. Además, se buscaban llaves y documentación que podrían estar vinculadas al delito.

 

El operativo fue coordinado por el Fiscal General, Dr. Carlos Díaz Mayer, y desplegado en establecimientos rurales, empresas agrícolas de la zona, un domicilio particular y un vehículo.

 

 

El resultado

 

Si bien la mayor parte de los procedimientos no permitió dar con los plantines denunciados, en tres empresas agrícolas se hallaron ejemplares de la misma variedad, aunque con embalajes distintos a los sustraídos.

 

En uno de los domicilios allanados, en tanto, el personal de la Comisaría Distrito El Maitén secuestró 11 llaves marca INOMAX, consideradas de valor probatorio en la investigación, ya que coincidían con lo buscado en la causa. El registro vehicular, por su parte, resultó negativo.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Noemi Victoria Toulon
2
 Tensión en Comodoro: Una mujer ahorcó a su vecina por ayudar a un perro callejero
3
 Escuela Ex Normal: 80 años al servicio de la educación de Esquel
4
 Multas por irresponsabilidad: el procedimiento de Fauna Urbana ante perros sueltos en Esquel
5
 Anunciaron cortes de energía para el 1 y 2 de octubre: Qué zonas estarán afectadas y por qué
1
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
2
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
3
 El Gobierno provincial financiará la obra de ampliación del Gimnasio de Fontana de Trevelin
4
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
5
 Inversión deportiva: Municipio confirma avances en playones, natatorio y el gimnasio del barrio Chanico Navarro
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -