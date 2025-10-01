Accidentado comienzo del nuevo inversor de Dicasur

El frigorífico Dicasur, ubicado en Trevelin, atraviesa un nuevo capítulo con la llegada del empresario Damián Dadá como inversor, quien teóricamente tomó el control de la planta con el objetivo de reactivar la producción y normalizar la operatoria.

Dadá, que tiene antecedentes en la industria cárnica en otras provincias y fue presentado como posible inversor por el propio Rafael Nataine en una audiencia, habría comenzado a gestionar la empresa en estos primeros días, realizando pagos parciales de sueldos atrasados y organizando la operación diaria de la planta.

El compromiso del nuevo inversor había sido el de realizar los pagos correspondientes a una quincena y al mes completo, sin embargo, según denuncian los propios trabajadores, estos pagos no se habrían realizado en su totalidad. Esta situación está dejando en la precariedad a varias familias que ya acumulan deudas en su haber.

La planta emplea actualmente a unos 60 trabajadores, aunque Dadá proyectaría una reducción de la plantilla a entre 30 y 35 operarios, según palabras de los trabajadores.

El conflicto salarial en Dicasur había escalado en las últimas semanas, con deudas de hasta cuatro quincenas para trabajadores semanales y dos meses para empleados mensualizados. El sindicato local, que representa a los operarios, aseguró que cualquier acuerdo externo carece de validez hasta su formalización ante la Secretaría de Trabajo. Por este motivo, la llegada de Damián Dadá es vista con escepticismo.

Desde los representantes del Sindicato de la Carne aseguraron que en el primer encuentro del inversor con los trabajadores se vivieron momentos de tensión que involucraron golpes. Asimismo, denuncian que hay "charlas" con cada empleado que tienen como objetivo presionarlos.

Los trabajadores, que enfrentan atrasos salariales y dificultades para cubrir servicios básicos, esperan que se concreten acuerdos formales que garanticen los pagos pendientes y la estabilidad laboral.

Mientras tanto, la planta de Trevelin se encuentra en un período de transición, con expectativa sobre si se consolidará la gestión de Dadá y la regularización definitiva de la situación laboral.

R.G.