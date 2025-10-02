Mauro Mateos calificó de "totalmente falsas" algunas versiones difundidas sobre su renuncia a la Subsecretaría de Cultura

Con la noticia de renuncia de Mauro Mateos tras un mes como Subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Esquel, y trascendidos donde especificaba que su decisión se debía a motivos personales, la voz del periodista aún no había sido difundida de forma oficial.

En la mañana de hoy, y mediante un posteo en sus redes sociales (donde es muy activo como comunicador), decidió aclarar la situación para la comunidad.

El mensaje:

"Buen día. Aunque sólo utilizo mis redes y plataformas para trabajos de creatividad, divulgación y no para debates ni contestar agravios, en este caso particular y por única vez, lo hago públicamente, ya que las versiones publicadas (Totalmente falsas) afectan a terceros.

Reitero, esta es mi versión, la única.

Mi renuncia a la Subsecretaría de Cultura de Esquel es una decisión de carácter personal/familiar. Respecto al Intendente, tuve todo el apoyo de @taccettamatias antes y después de mi decisión y un gran agradecimiento por la confianza e invitación ocupar dicho espacio, como así también al gabinete con quien tuve un vínculo muy grato.

Aprovecho la ocasión, para extender el agradecimiento a los Trabajadores y Trabajadores de la Municipalidad de Esquel por la fuerza trabajo con las cuales interactuamos en este breve tiempo y la admiración por el compromiso con sus tareas y la camiseta puesta de la municipalidad de Esquel".

Mauro Mateos "Calaverita"

SL