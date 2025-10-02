16°
Mauro Mateos calificó de "totalmente falsas" algunas versiones difundidas sobre su renuncia a la Subsecretaría de Cultura

El periodista aclaró que su versión es "la única", respecto a su renuncia tras un mes en este área municipal. El mensaje.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con la noticia de renuncia de Mauro Mateos tras un mes como Subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Esquel, y trascendidos donde especificaba que su decisión se debía a motivos personales, la voz del periodista aún no había sido difundida de forma oficial.

 

En la mañana de hoy, y mediante un posteo en sus redes sociales (donde es muy activo como comunicador), decidió aclarar la situación para la comunidad.

 

El mensaje:

 

"Buen día. Aunque sólo utilizo mis redes y plataformas para trabajos de creatividad, divulgación y no para debates ni contestar agravios, en este caso particular y por única vez, lo hago públicamente, ya que las versiones publicadas (Totalmente falsas) afectan a terceros.

 

Reitero, esta es mi versión, la única.

 

Mi renuncia a la Subsecretaría de Cultura de Esquel es una decisión de carácter personal/familiar. Respecto al Intendente, tuve todo el apoyo de @taccettamatias antes y después de mi decisión y un gran agradecimiento por la confianza e invitación ocupar dicho espacio, como así también al gabinete con quien tuve un vínculo muy grato.
Aprovecho la ocasión, para extender el agradecimiento a los Trabajadores y Trabajadores de la Municipalidad de Esquel por la fuerza trabajo con las cuales interactuamos en este breve tiempo y la admiración por el compromiso con sus tareas y la camiseta puesta de la municipalidad de Esquel".

 

Mauro Mateos "Calaverita"

 

SL

 

