Martes 23 de Septiembre de 2025
23 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Shaman vuelve a Trevelin y El Bolsón con "repertorio clásico" y un vinilo por salir

El cantautor vuelve a la región compartiendo con Leila Cherro, probando algunas canciones nuevas también, mientras se prepara el nuevo vinilo de su ya clásico disco junto a Los Hombres en Llamas.
El cantautor patagónico Shaman Herrera se encuentra de gira tras un invierno en que estuvo componiendo, reencontrándose con su banda Los Hombres en Llamas para un recital en Buenos Aires en que presentarán el vinilo de su ya clásico “disco plateado”.

 


Con la guitarra en mano, visitará El Bolsón este jueves, en La Casa del Bicentenario compartiendo con la trevelinense Leila Cherro, y luego partirán hacia el pueblo del molino para tocar el viernes en Casa Hexágona: “Estuvimos en Puerto Madryn, en Trelew, re contento y moviéndome ya con la primavera, empezamos a salir de la cueva”.

 


Shaman cuenta con una amplia discografía de la cual se desprende un repertorio de hits personales que están por encontrar un nuevo hito al editar un vinilo: “ahora voy a salir con mi repertorio tradicional, pero bueno, ampliado a estas nuevas creaciones que trajo el invierno. Y ver qué recibimiento tiene, para ver si sale un disco nuevo de los Hombres en Llamas”.

 


El “disco plateado” llega al formato vinilo

 


Shaman y Los Hombres en Llamas fue una banda que se movió durante los años dos mil entre Buenos Aires y La plata, y en la que Shaman forjó su sonido y con la que se reencontró en estos meses para reeditar en vinilo el disco que contiene canciones que se volvieron ya clásicos en su repertorio también solista: “La idea es que lo presentamos ahora en noviembre, vamos a tocar allá en La Plata, el disco homónimo, conocido como el disco plateado. Pintó esa. Un amigo quiso editar un disco y elegimos ese, contento también porque hay un reencuentro ahí con la banda, con la vieja formación para presentar este disco y también empezar a tirar algunos temas nuevos, es como esos los viejos amores que nunca se olvidan”.

 


Además de esas novedades, Shaman formó una nueva banda en Buenos Aires y está “terminando un disco, F9, que es la banda que me armé con Santi Adano y Tifa Rex de los Reyes del Falsete, un poco de pan rock, un poco de canciones”.

 


Pero en Trevelin y El Bolsón, los encuentros serán íntimos, con reserva previa y a guitarra y voz.

 


