Natalia Lafourcade estrenó ‘La Cometierra’ para la serie de Prime Video

La cantautora mexicana Natalia Lafourcade presentó este miércoles su nuevo sencillo ‘La Cometierra’, un tema que explora el rap y el spoken word, y que se convierte en la canción principal de la serie homónima de Prime Video, basada en la novela de Dolores Reyes. La producción audiovisual aborda la desaparición forzada y los femicidios.

“La canción me gusta mencionar aspectos de la historia y crear un puente con las realidades que hoy en día vivimos, mismas que desde hace muchos años nos generan frustración y quiebres profundos en nuestros tejidos sociales”, expresó Lafourcade en un comunicado oficial.

El tema combina la sensibilidad musical de la artista con un mensaje comprometido. Como activista, Natalia utiliza su plataforma para visibilizar la violencia de género y la desaparición forzada, vinculando su obra con la historia de la protagonista del libro de Reyes, nacida en Argentina, y generando conciencia sobre estos fenómenos que atraviesan a la sociedad.

Con 18 Latin Grammy y cuatro Grammy, Lafourcade sigue consolidándose como una de las voces más importantes de la música latina, demostrando que la creación artística puede ser también un instrumento de activismo y denuncia social.

‘La Cometierra’ ya está disponible en plataformas digitales.

O.P.