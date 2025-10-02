18°
Comarca Andina, Argentina
Jueves 02 de Octubre de 2025
02 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Qué hacer en El Bolsón el fin de semana largo de octubre

Presentaron dos eventos que combinarán deporte, música, gastronomía y turismo, y que prometen un fin de semana largo con gran afluencia de visitantes y movimiento económico en la ciudad.
Escuchar esta nota

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, presentó oficialmente dos eventos que marcarán la agenda del próximo fin de semana largo: el Oktoberfest, festival cervecero y gastronómico que se desarrollará el 10 y 11 de octubre, y el 3° Torneo de Newcom, que se disputará del 10 al 12 de octubre con la participación de equipos de todo el país.

 

“Se trata de un fin de semana que combina deporte, cultura y turismo, en un marco de trabajo conjunto entre el sector público y privado, como venimos impulsando desde nuestra gestión”, remarcó Pogliano durante la conferencia de prensa.

 

Torneo de Newcom

 

El Torneo de Newcom, organizado por Jorge Omad y Karina, reunirá a 60 equipos y más de 1.200 participantes, incluyendo clubes campeones sudamericanos y jugadores de élite. La competencia se consolida como un evento deportivo de alto nivel que atrae visitantes de distintas provincias, generando un importante movimiento turístico y económico en la localidad.

 

“Cada año crece la participación, y esto facilita que los equipos aprovechen para conocer El Bolsón y disfrutar de la ciudad”, señaló Omad.

 

 

Oktoberfest: cultura, gastronomía y cerveza artesanal

 

Por su parte, Guille Balaj presentó los detalles del Oktoberfest, que tendrá lugar en la calle Onelli, tradcional escenario de las celebraciones populares. Durante el festival, vecinos y visitantes podrán disfrutar de 10 a 12 cervecerías artesanales comarcales, propuestas gastronómicas regionales y espectáculos en vivo, con bandas como Poker Face y La Bolsoneta.

 

“El Oktoberfest es una oportunidad para mostrar nuestros productos, nuestra cultura y nuestra identidad vinculada al lúpulo y la tradición cervecera de El Bolsón”, señaló Balaj. La actividad se desarrollará principalmente el viernes y sábado, en horarios de 13 a 24 hs.

 

Impacto económico y cultural

 

Además del atractivo deportivo y recreativo, ambos eventos generan una inyección económica para la localidad, beneficiando a la gastronomía, hotelería y otros servicios turísticos. Pogliano remarco que estas iniciativas “no solo representan deporte, amistad, cultura y turismo; también generan empleo, desarrollo y crecimiento para nuestra ciudad”.

 

 

 

O.P.

 

