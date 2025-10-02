Chubut y Río Negro anunciaron el cronograma de pago de sueldos estatales

El Gobierno del Chubut, encabezado por Ignacio “Nacho” Torres, confirmó que este viernes 3 de octubre se depositarán los haberes correspondientes al mes de septiembre para los jubilados de la Administración Pública Provincial. En tanto, el lunes 6 será el turno del personal activo.

En ambos casos, los salarios estarán disponibles al día siguiente a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut:

Sábado 4 de octubre → jubilados.

Martes 7 de octubre → empleados activos.

Pago de sueldos a estatales en Río Negro

En paralelo, el Gobierno de Río Negro inició este jueves el cronograma de pago de haberes para empleados estatales. El esquema se extenderá hasta el sábado e incluye a diferentes áreas:

Jueves 2 de octubre : trabajadores de Salud (guardias y horas extras), Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial.

Viernes 3 de octubre : docentes y porteros.

Sábado 4 de octubre: personal de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, Pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos de Control.

