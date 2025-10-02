18°
Chubut y Río Negro anunciaron el cronograma de pago de sueldos estatales

Los gobiernos provinciales informaron las fechas de acreditación de haberes de septiembre para jubilados, personal activo y trabajadores estatales de distintas áreas.
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut, encabezado por Ignacio “Nacho” Torres, confirmó que este viernes 3 de octubre se depositarán los haberes correspondientes al mes de septiembre para los jubilados de la Administración Pública Provincial. En tanto, el lunes 6 será el turno del personal activo.

 

En ambos casos, los salarios estarán disponibles al día siguiente a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut:

 

  • Sábado 4 de octubre → jubilados.

     

  • Martes 7 de octubre → empleados activos.

     

 

Pago de sueldos a estatales en Río Negro

 

En paralelo, el Gobierno de Río Negro inició este jueves el cronograma de pago de haberes para empleados estatales. El esquema se extenderá hasta el sábado e incluye a diferentes áreas:

 

  • Jueves 2 de octubre: trabajadores de Salud (guardias y horas extras), Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial.

     

  • Viernes 3 de octubre: docentes y porteros.

     

  • Sábado 4 de octubre: personal de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, Pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos de Control.

     

 

 

O.P.

 

