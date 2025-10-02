16°
Jueves 02 de Octubre de 2025
sociedad
Juan Falú comparte sus saberes de guitarrista con estudiantes locales

El compositor presentará "Guitarra de Alerce" este viernes en el Auditorio Municipal, y charlará con el público sobre música, docencia y geografía hoy jueves 20:00hs en el SUM del ISFD 809.
El reconocido guitarrista y compositor Juan Falú, una figura fundamental del folklore argentino, se presentará en Esquel con su concierto "Guitarra de Alerce", en el marco de la XVIII Fiesta del Día Mundial del Turismo.

 

El artista, conocido por su doble condición de compositor e intérprete y cuyas obras recrean las raíces musicales del país, brindará además una clase abierta gratuita para estudiantes y público general.

 

El espectáculo central, "Guitarra de Alerce", tendrá lugar este viernes 3 de octubre, a las 21:00 horas, en el Auditorio Municipal de Esquel (Belgrano 330).

 

Las entradas tienen un valor de $25.000 anticipadas y $30.000 en puerta.

 

Como actividad complementaria, Juan Falú ofrecerá una clase abierta este mismo jueves 2 de octubre a las 20:00 horas en el SUM del ISFD 809.

 

Esta es una oportunidad única para escuchar al músico.

 




T.B

 

