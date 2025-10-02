14°
15° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 02 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
02 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Se confirmó la fecha de pago para activos y jubilados en Chubut

Nuevamente los jubilados chubutenses contarán con un día de exclusividad de atención al público en las entidades bancarias de la provincia.  
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, que encabeza Ignacio “Nacho” Torres, informa que el viernes 3 de octubre se depositarán los haberes correspondientes al mes de septiembre para los jubilados de la Administración Pública Provincial, mientras que el lunes 6 se hará lo propio con los sueldos del personal activo. 

 

En ambos casos, los salarios estarán disponibles al día siguiente, a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut: el 7 para el sector activo y el día 4 de octubre para el pasivo.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
2
 QEPD Jorge Lucas Rodriguez
3
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
4
 Accidentado comienzo del nuevo inversor de Dicasur
5
 Realizaron cinco allanamientos por un insólito robo de frutillas
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
3
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
4
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
5
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -