Se confirmó la fecha de pago para activos y jubilados en Chubut

El Gobierno del Chubut, que encabeza Ignacio “Nacho” Torres, informa que el viernes 3 de octubre se depositarán los haberes correspondientes al mes de septiembre para los jubilados de la Administración Pública Provincial, mientras que el lunes 6 se hará lo propio con los sueldos del personal activo.

En ambos casos, los salarios estarán disponibles al día siguiente, a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut: el 7 para el sector activo y el día 4 de octubre para el pasivo.

R.G.