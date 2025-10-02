14°
Jueves 02 de Octubre de 2025
El clima en Esquel: Vientos intensos y cielo con nubes

La temperatura máxima llegará a los 14 °C a las 14:00 horas. Se recomienda precaución por el viento, que se sentirá con más fuerza a lo largo de la tarde.
El pronóstico del tiempo para hoy, jueves 2 de octubre, en Esquel, indica una jornada fresca con una suba en la temperatura máxima respecto a días anteriores, pero con la presencia de vientos intensos que se mantendrán durante gran parte del día.

 

La temperatura mínima se mantendrá en 7 °C durante la madrugada y las primeras horas de la mañana (a las 02:00, 05:00 y 08:00 horas), con una sensación térmica de 5 °C a 6 °C.

 

La máxima esperada será de 14 °C a las 14:00 horas, mientras que la temperatura rondará los 13 °C a las 17:00 horas.

 

El cielo estará cubierto durante la madrugada, y pasará a estar parcialmente nuboso o con nubes y claros a partir de las 11:00 horas, manteniéndose así hasta la noche.

