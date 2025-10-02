¡Feliz Día a los Recolectores de Residuos!

Hoy, jueves 2 de octubre de 2025, se conmemora en todo el país el Día Nacional del Recolector de Residuos, establecido por la ley 24.854 sancionada en 1997. La fecha busca reconocer la labor de miles de trabajadores y trabajadoras que, con esfuerzo diario, garantizan la limpieza y el orden en calles, barrios y espacios públicos.

A nivel nacional, la fecha recuerda que la gestión de los residuos es una responsabilidad compartida entre el Estado, los trabajadores y la ciudadanía. En este sentido, desde distintas áreas se insiste en la importancia de colaborar con la tarea diaria de los recolectores: sacar la basura en los horarios establecidos, mantener las bolsas cerradas y no depositar escombros o restos de poda junto con los residuos domiciliarios.

La efeméride de hoy invita a reflexionar sobre la importancia de un servicio que muchas veces pasa desapercibido, pero que resulta esencial para la salud pública y la vida cotidiana. El Día del Recolector de Residuos es, ante todo, un reconocimiento a quienes con compromiso y dedicación mantienen limpias nuestras ciudades, incluyendo la nuestra, Eldorado.