Jornadas de angustia en la Comarca Andina: El fuego avanza y el calor no cede

Tras una jornada de miércoles marcada por altas temperaturas y una densa presencia de humo, este jueves 8 de enero se espera otra jornada calurosa, con alerta naranja por temperaturas extremas, mientras continúa activo el incendio forestal en Puerto Patriada, que ya afectó a más de 2.000 hectáreas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá parcialmente nublado durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones, en un contexto que sigue siendo preocupante para el combate del fuego y para la salud.

Pronóstico del tiempo para este jueves 8 de enero en la Comarca Andina

El SMN anticipa una temperatura máxima cercana a los 27°C, aunque otros registros alternativos indican que podría trepar hasta los 30 o 31°C durante la tarde, especialmente entre las 14 y las 17 horas.

Mañana: parcialmente nublado, mínima de 18 a 24°C , viento leve del oeste.

Tarde: calor sostenido, máxima entre 27 y 31°C , con viento moderado del oeste y suroeste (hasta 22 km/h, con posibles ráfagas mayores).

Noche: descenso térmico a 21–22°C, cielo despejado o con pocas nubes.

No se esperan lluvias (0% de probabilidad), una condición que complica la situación del incendio.

Alerta naranja por calor: riesgos para la salud

El SMN mantiene vigente una alerta naranja por temperaturas extremas, lo que implica un efecto moderado a alto en la salud. Estas condiciones pueden ser peligrosas, especialmente para personas mayores, niños y niñas, personas con enfermedades crónicas y para quienes realizan actividades al aire libre o trabajos físicos intensos.

Además, durante las horas centrales del día el índice UV será extremo (11+), por lo que se recomienda evitar la exposición solar directa, hidratarse con frecuencia y usar protección adecuada.

Incendio en Puerto Patriada: más de 2.000 hectáreas afectadas

Desde el lunes 5 de enero, la Comarca vive días angustiantes por el incendio forestal que se desarrolla en Puerto Patriada, El Hoyo, y que permanece activo.

Este miércoles por la mañana, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, informó que ya son más de 2000 hectáreas afectadas de matorral, bosque implantado y bosque nativo. También confirmó que el origen del incendio es intencional.

Según el último parte oficial emitido el miércoles 7 de enero a las 23 horas, brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) trabajaron intensamente en la construcción y refuerzo de fajas cortafuegos, enfriamiento de zonas críticas y protección de viviendas. Sin embargo, durante todo el miércoles no pudieron operar medios aéreos por la falta de visibilidad, producto del humo persistente.

Durante la noche, continuaron las tareas de vigilancia y defensa de infraestructuras, con la presencia de bomberos voluntarios y personal especializado.

Operativo interinstitucional

El combate del incendio cuenta con el apoyo de múltiples organismos, entre ellos: Secretaría de Bosques, Municipalidades de El Hoyo y Epuyén, Protección Civil, Policía del Chubut, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios y áreas técnicas provinciales

