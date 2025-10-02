18°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 02 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoPrimaveraSMNEpuyenEl BolsónLago PueloEl Hoyo
02 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

¿Primavera? Un recreo con sol antes de que regresen los días húmedos y nublados

Después del respiro primaveral de ayer, que regaló una jornada agradable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día ventoso, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h durante la tarde y la noche.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La temperatura máxima alcanzará los 18°C por la tarde, mientras que hacia la noche descenderá a unos 13°C. Si bien se espera una jornada sin lluvias (probabilidad de precipitación entre 0 y 10%), el protagonista será el viento del oeste, que soplará con intensidad: entre 32 y 41 km/h por la tarde, acompañado de ráfagas que podrían llegar hasta 78 km/h.

 

Pronóstico para este jueves en la Comarca Andina

 

  • Mañana: cielo mayormente nublado, mínima de 7°C, viento del oeste entre 23 y 31 km/h con ráfagas de hasta 50 km/h.

     

  • Tarde: máxima de 18°C, cielo mayormente nublado, viento fuerte del oeste de 32 a 41 km/h, ráfagas de hasta 78 km/h.

     

  • Noche: 13°C, nubosidad variable, viento del oeste de 23 a 31 km/h con ráfagas intensas, cercanas a 70 km/h.

     

 

El aire primaveral que se sintió ayer miércoles, con temperaturas agradables y sol, da paso hoy a un clima apenas más fresco, ventoso y con nubosidad variable.

 

Efemérides del 2 de octubre

 

Esta fecha reúne varias conmemoraciones en Argentina y el mundo:

 

  • Día del Escribano: se recuerda la fundación de la Unión Internacional del Notariado Latino en 1948, en Buenos Aires.

     

  • Día Internacional de la No Violencia: proclamado por la ONU en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi.

     

  • Día del Recolector de Residuos: una jornada no laborable para los trabajadores del sector, en reconocimiento a su tarea esencial.

     

  • Día del Trabajador de Edificios: conmemora la creación en 1942 del gremio que representa a los encargados de casas de alquiler y edificios.

     

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
2
 Renunció el subsecretario de Cultura de Esquel a un mes de asumir
3
 QEPD Jorge Lucas Rodriguez
4
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
5
 Accidentado comienzo del nuevo inversor de Dicasur
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
3
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
4
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
5
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -