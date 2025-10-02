¿Primavera? Un recreo con sol antes de que regresen los días húmedos y nublados

La temperatura máxima alcanzará los 18°C por la tarde, mientras que hacia la noche descenderá a unos 13°C. Si bien se espera una jornada sin lluvias (probabilidad de precipitación entre 0 y 10%), el protagonista será el viento del oeste, que soplará con intensidad: entre 32 y 41 km/h por la tarde, acompañado de ráfagas que podrían llegar hasta 78 km/h.

Pronóstico para este jueves en la Comarca Andina

Mañana: cielo mayormente nublado, mínima de 7°C, viento del oeste entre 23 y 31 km/h con ráfagas de hasta 50 km/h.

Tarde: máxima de 18°C, cielo mayormente nublado, viento fuerte del oeste de 32 a 41 km/h, ráfagas de hasta 78 km/h.

Noche: 13°C, nubosidad variable, viento del oeste de 23 a 31 km/h con ráfagas intensas, cercanas a 70 km/h.

El aire primaveral que se sintió ayer miércoles, con temperaturas agradables y sol, da paso hoy a un clima apenas más fresco, ventoso y con nubosidad variable.

Efemérides del 2 de octubre

Esta fecha reúne varias conmemoraciones en Argentina y el mundo:

Día del Escribano : se recuerda la fundación de la Unión Internacional del Notariado Latino en 1948, en Buenos Aires.

Día Internacional de la No Violencia : proclamado por la ONU en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi.

Día del Recolector de Residuos : una jornada no laborable para los trabajadores del sector, en reconocimiento a su tarea esencial.

Día del Trabajador de Edificios: conmemora la creación en 1942 del gremio que representa a los encargados de casas de alquiler y edificios.

