Capacitaciones para las Elecciones Nacionales

Se estarán brindando capacitaciones presenciales para las Elecciones Nacionales del 26 de octubre de 2025 dirigidas a todas las Autoridades de Mesa (presidentes y vocales), para los Delegados de la Justicia Nacional Electoral, y además están abiertas para la ciudadanía en atención a la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).

Hoy 1ero de octubre se inicia en Lago Puelo a las 10 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela N° 765 en la calle Remigio Nogués.

En Corcovado será a las 14:00 en el Centro Cultural de la localidad. En Trevelin será a las 18:00 hs en el Salón Central, frente a la Plaza. En Lago Puelo se dará el segundo encuentro a las 19:00 horas en el Centro Cultural ubicado en Avenida Los Notros y el Maqui.

Mañana 2 de octubre, se darán dos encuentros en Esquel. A las 12:00 horas se brindará la capacitación en el Centro Cultural Melipal (Avenida Fontana 815) y a las 18:00 horas en el Salón Asociación de Magistrados, en la calle Darwin 762.

E.B.W.