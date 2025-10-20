Hallan una fogata y reorientan la búsqueda de la pareja desaparecida en Comodoro Rivadavia

En las últimas horas, un nuevo indicio reactivó las expectativas en la búsqueda de Juana Morales y Pedro Kreder, la pareja de Comodoro Rivadavia cuyo paradero se desconoce desde hace varios días. El hallazgo de una fogata apagada, aparentemente reciente, motivó que los equipos de rescate concentraran sus esfuerzos en una zona distinta a la planificada inicialmente.

La fogata fue encontrada más al norte del área de rastrillaje original, en dirección a la ruta 1. Personal especializado realizó un primer reconocimiento con cuatriciclos, debido a que el fuego no parecía tener muchos días: las condiciones de viento de la zona habrían dispersado por completo los restos si se tratara de una fogata antigua.



Mientras tanto, continúa el intenso operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial junto a la Subsecretaría de Protección Ciudadana, en comunicación constante con el Ministerio Público Fiscal.

En total, son cerca de 100 los efectivos que trabajan en el terreno, con el apoyo de camionetas, cuatriciclos, drones y aeronaves. El ministro Héctor Iturrioz supervisa personalmente las tareas, que involucran a distintas áreas de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y colaboradores particulares con vehículos 4x4. El despliegue cubre tierra, mar y aire, en un esfuerzo conjunto para dar con la pareja desaparecida.

En las próximas horas se prevé sumar perros adiestrados en búsqueda y rescate RH, mientras el jefe de la División Búsqueda de Personas activó el protocolo del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas), que reforzará el operativo en el terreno.

El hallazgo de la fogata abre una nueva línea de trabajo para los investigadores, que mantienen la esperanza de encontrar pronto a Juana y Pedro.

