Milagro en la calle: iba caminando, un hombre bajó de un auto y sin decir nada lo baleó

En un hecho que conmocionó a los vecinos del barrio Máximo Abásolo de Comodoro Rivadavia, un hombre de 33 años fue atacado a tiros durante la noche del pasado domingo 19 de octubre.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas en la intersección de las calles Ricardo Balvín y Garcés, generando gran preocupación entre los habitantes de la zona. La intervención policial fue inmediata.

Federico Fedrizzi, jefe seccional séptima de la policía de Comodoro Rivadavia, relatólos pormenores del suceso y el avance en la investigación. “La guardia de protección ciudadana recibió el aviso y se apersonó en el lugar donde encontró a un hombre de 33 años que presentaba una herida en uno de sus pies producto de un disparo”,

Tras el hallazgo, el personal policial procedió a convocar una ambulancia para asistir a la víctima, la cual fue trasladada a un centro de salud local para recibir las primeras curaciones y control médico. “La persona se encontraba estable y fuera de peligro, y pudo movilizarse por sus propios medios tras ser atendida”, agregó el jefe seccional.

Respecto a las circunstancias en las que se produjo el ataque, el afectado brindó una declaración escueta. “Manifestó que caminaba por la calle cuando un vehículo se detuvo y desde allí le efectuaron un disparo. No dio mayores detalles sobre el agresor ni motivo aparente”, explicó Fedrizzi.

Uno de los principales obstáculos para esclarecer el hecho es la baja visibilidad en la zona del incidente. El barrio Máximo Abásolo presenta áreas con escasa iluminación, lo que dificulta la identificación de sospechosos y la obtención de pruebas visuales.

“Lamentablemente, en el lugar no se encontraron cámaras de seguridad ni testigos que hayan escuchado el disparo”, señaló el jefe policial. “Continuamos indagando en el entorno para encontrar cámaras privadas o posibles testigos que puedan aportar información clave”.

La denuncia ya fue formalmente radicada y se inició la investigación para determinar tanto la identidad del agresor como las motivaciones que llevaron al ataque.

Sobre la posibilidad de que el hecho esté relacionado con enfrentamientos entre grupos antagónicos —un fenómeno no ajeno a Comodoro Rivadavia—, Fedrizzi prefirió no adelantar conclusiones. “No descartamos ninguna hipótesis, pero por el momento no se ha identificado ningún vínculo con episodios previos de violencia”, cerró.

Este violento hecho se suma a una serie de episodios de inseguridad que se registraron durante la semana en la ciudad petrolera, con ataques a balazos, apuñalamientos y palizas en la vía pública.