Domingo 07 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Amenaza de bomba obligó a evacuar el aeropuerto de Comodoro

Una advertencia realizada por una mujer minutos antes de las 15 activó el protocolo de seguridad y generó momentos de alarma entre pasajeros y trabajadores de la terminal.
Escuchar esta nota

El aeropuerto de Comodoro Rivadavia atravesó una situación de fuerte tensión luego de que se registrara una amenaza de bomba que llevó a suspender las actividades habituales y a evacuar de manera inmediata a todas las personas que se encontraban en el edificio.

 

El episodio ocurrió poco antes de las 15 horas, cuando una mujer afirmó portar un artefacto explosivo. Ante esa manifestación, se activó el protocolo de emergencia vigente, lo que implicó el desalojo total de la terminal aérea y la intervención del personal de seguridad. La advertencia se produjo de forma inesperada y sorprendió tanto a los pasajeros como a los trabajadores que cumplían funciones en el lugar.

 

Siguiendo el procedimiento establecido, las autoridades dispusieron que las personas evacuadas se concentraran en una zona segura, ubicada en el sector de árboles cercano a la salida, elegida por su distancia del edificio y fácil acceso. Mientras tanto, se evaluaba la situación y se aguardaban las definiciones del operativo.

 

La evacuación provocó inquietud entre quienes estaban por embarcar y entre aquellos que aguardaban la llegada de familiares. Hasta el momento, desde el aeropuerto no se brindaron precisiones adicionales sobre cómo continuó el procedimiento ni sobre la situación de la mujer que originó la amenaza.

 

 

R.G.

 

