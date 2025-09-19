El fugitivo que se entregó solo: estuvo prófugo 10 días y apareció sentado en los Tribunales

Un sujeto que permaneció prófugo de la justicia durante más de una semana, fue recapturado en una situación de película: estaba sentado en un banco del edificio de la ciudad Judicial de Neuquén. Como esperando que llegaran para ponerle las esposas. Debe terminar de cumplir una sentencia a siete años y seis meses de prisión por robo calificado

El fugitivo estaba cumpliendo su condena en la Unidad de Detención N° 11, del Parque Industrial, por un robo agravado por el uso de arma de fuego. Y según la información policial, un “viejo conocido” de los pasillos judiciales y de las comisarías. El 8 de septiembre pasado salió para disfrutar del beneficio de una salida transitoria, y no regresó.

Ante la fuga, la jueza de Ejecución Penal, Raquel Gas ordenó su captura inmediata. Desde entonces, los investigadores de la División desplegaron una intensa labor, que incluyó cuatro allanamientos simultáneos en el sector oeste de la ciudad durante el martes. Si bien en aquel momento no se logró dar con el prófugo, la presión policial acorraló al individuo, quien finalmente fue demorado el miércoles en los asientos de la Ciudad Judicial de Neuquén.

El aprehendido cuenta con un amplio prontuario judicial por distintos delitos y “pertenece a una reconocida familia del ambiente delictivo local”, destacó una fuente oficial de la policía provincial. Actualmente cumple una condena de 7 años y 6 meses de prisión.

Tras su captura, finalmente se dio intervención a la jueza Natalia Lacoste, de la Oficina de Ejecución Penal, quien dispuso que se lo notifique formalmente de su detención y sea trasladado nuevamente a la Unidad de Detención N°11 para continuar purgando su pena.