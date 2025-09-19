13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 19 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 patagonia
19 de Septiembre de 2025
patagonia |
Por Redacción Red43

El fugitivo que se entregó solo: estuvo prófugo 10 días y apareció sentado en los Tribunales

Tras escaparse de la Unidad de Detención Número 11 fue buscado intensamente. Incluso se hicieron varios allanamientos que fueron negativos. El sujeto debe cumplir una condena de 7 años por robo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un sujeto que permaneció prófugo de la justicia durante más de una semana, fue recapturado en una situación de película: estaba sentado en un banco del edificio de la ciudad Judicial de Neuquén. Como esperando que llegaran para ponerle las esposas. Debe terminar de cumplir una sentencia a siete años y seis meses de prisión por robo calificado

 

 El fugitivo estaba cumpliendo su condena en la Unidad de Detención N° 11, del Parque Industrial, por un robo agravado por el uso de arma de fuego. Y según la información policial, un “viejo conocido” de los pasillos judiciales y de las comisarías. El 8 de septiembre pasado salió para disfrutar del beneficio de una salida transitoria, y no regresó.

 

Ante la fuga, la jueza de Ejecución Penal, Raquel Gas ordenó su captura inmediata. Desde entonces, los investigadores de la División desplegaron una intensa labor, que incluyó cuatro allanamientos simultáneos en el sector oeste de la ciudad durante el martes. Si bien en aquel momento no se logró dar con el prófugo, la presión policial acorraló al individuo, quien finalmente fue demorado el miércoles en los asientos de la Ciudad Judicial de Neuquén.

 

El aprehendido cuenta con un amplio prontuario judicial por distintos delitos y “pertenece a una reconocida familia del ambiente delictivo local”, destacó una fuente oficial de la policía provincial. Actualmente cumple una condena de 7 años y 6 meses de prisión.

 

Tras su captura, finalmente se dio intervención a la jueza Natalia Lacoste, de la Oficina de Ejecución Penal, quien dispuso que se lo notifique formalmente de su detención y sea trasladado nuevamente a la Unidad de Detención N°11 para continuar purgando su pena.

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Oportunidad laboral: Municipalidad convoca a personas para puesto técnico
2
 Principio de incendio en la Ruta 259
3
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
4
 44 adultas mayores de Esquel viajarán a Dolavon para el “abuelazo”
5
 "Encontré una manera de conjugar la psicología con la escritura"
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -