¿Qué se vota en Chubut este domingo 26 de octubre?

Este próximo domingo 26 de octubre, los ciudadanos de Chubut acudirán a las urnas para cumplir con una doble elección: votar diputados nacionales y participar de un referéndum provincial, además de elegir consejeros del Consejo de la Magistratura en las circunscripciones correspondientes.

A diferencia de otros sistemas de votación, los electores no recibirán una sola hoja, sino que se les entregarán dos o tres boletas, según la localidad. Cada boleta tiene un propósito específico:

- Boleta para Diputados Nacionales: Reúne todas las listas y agrupaciones que compiten a nivel nacional, permitiendo que el votante seleccione su opción entre la oferta completa de candidatos.

- Boleta de Referéndum: Permite a los ciudadanos pronunciarse sobre la posible eliminación de los fueros para funcionarios y sindicalistas en la provincia, marcando “sí” o “no”.

- Boleta del Consejo de la Magistratura: Se entrega solo en las circunscripciones donde se eligen consejeros. En Esquel y Trelew se darán tres hojas, mientras que en el resto de la provincia serán dos. Contiene los nombres de los postulantes (sin foto), identificados por colores, números y denominación de cada fuerza política, con un espacio para marcar el voto.

De esta manera, los chubutenses tendrán tres decisiones clave en sus manos, combinando elecciones nacionales y provinciales, así como un plebiscito que podría marcar un cambio histórico en la provincia.

R.G.