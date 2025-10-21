14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 21 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 elecciones Chubut
21 de Octubre de 2025
elecciones |
Por Redacción Red43

¿Qué se vota en Chubut este domingo 26 de octubre?

Los chubutenses recibirán entre dos y tres boletas en la mesa electoral para elegir diputados nacionales, participar del referéndum sobre los fueros y votar consejeros del Consejo de la Magistratura.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este próximo domingo 26 de octubre, los ciudadanos de Chubut acudirán a las urnas para cumplir con una doble elección: votar diputados nacionales y participar de un referéndum provincial, además de elegir consejeros del Consejo de la Magistratura en las circunscripciones correspondientes.

 

A diferencia de otros sistemas de votación, los electores no recibirán una sola hoja, sino que se les entregarán dos o tres boletas, según la localidad. Cada boleta tiene un propósito específico:

 

- Boleta para Diputados Nacionales: Reúne todas las listas y agrupaciones que compiten a nivel nacional, permitiendo que el votante seleccione su opción entre la oferta completa de candidatos.

 

 

- Boleta de Referéndum: Permite a los ciudadanos pronunciarse sobre la posible eliminación de los fueros para funcionarios y sindicalistas en la provincia, marcando “sí” o “no”.

 

 

- Boleta del Consejo de la Magistratura: Se entrega solo en las circunscripciones donde se eligen consejeros. En Esquel y Trelew se darán tres hojas, mientras que en el resto de la provincia serán dos. Contiene los nombres de los postulantes (sin foto), identificados por colores, números y denominación de cada fuerza política, con un espacio para marcar el voto.

 

 

De esta manera, los chubutenses tendrán tres decisiones clave en sus manos, combinando elecciones nacionales y provinciales, así como un plebiscito que podría marcar un cambio histórico en la provincia.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Investigan un posible caso de Hantavirus en un paciente de Corcovado internado en el HZE
2
 Abre el Natatorio Municipal Nº 2 del Centro de Encuentro
3
 “Los Eiros”, el sueño familiar que apuesta por el pádel en Esquel
4
 Invitación a la Gran Inauguración: Colorshop abre sus puertas
5
 Q.E.P.D Silvio Alejandro Bellido
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
4
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
5
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -