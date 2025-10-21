14°
Elecciones 2025: ¿Cómo se vota?

Este 26 de octubre, los argentinos votarán por primera vez en todo el país con la Boleta Única de Papel, un formato que busca reducir costos, garantizar transparencia y simplificar el proceso electoral.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

¿Qué es la Boleta Única de Papel?

 

Las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre de 2025 marcarán un cambio histórico en el sistema electoral argentino. Por primera vez, todo el país utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), una herramienta que reúne a todos los candidatos y cargos en un solo documento, asegurando igualdad de condiciones para las distintas fuerzas políticas.

 

 

Según el cronograma elaborado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), la Boleta Única reemplazará al tradicional esquema de múltiples boletas partidarias. Su diseño fue pensado para facilitar la elección del votante: los partidos aparecerán en columnas verticales y los cargos a elegir en filas horizontales. Junto a cada candidatura habrá una casilla en blanco, donde el elector podrá marcar su preferencia con una lapicera o lápiz.

 

Entre las novedades del nuevo sistema, se destaca que los senadores nacionales figurarán con nombre, apellido y fotografía a color, mientras que las listas de diputados nacionales incluirán los nombres de los cinco primeros candidatos (o menos, si el distrito elige un número inferior), junto a las imágenes de los dos primeros postulantes.

 

 

¿Cómo votar?

 

Al momento de acercarse a las autoridades de mesa, el elector ya no recibirá un sobre vacío, sino una única boleta firmada por las autoridades de mesa, en la que deberá marcar sus opciones dentro de una cabina electoral y depositarla luego en la urna. En el reverso del pliego se imprimirá un instructivo con los pasos de votación y el casillero para la firma del presidente de mesa.

 

 

 

 

 

R.G.

 

 

 

