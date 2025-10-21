“Ecos del Fuego”: Proyectan documental sobre los incendios en la Comarca Andina

La Municipalidad de Lago Puelo invita a participar de una jornada de reflexión y encuentro con la proyección del documental “Ecos del Fuego”, del realizador y docente Hernán Andrade, investigador de la Universidad Nacional de Río Negro.

La función será el viernes 24 de octubre a las 20 horas en la Casa de la Cultura de Lago Puelo, con entrada libre y gratuita.

La película aborda, desde una perspectiva humana y científica, los incendios que afectan a la Comarca Andina del Paralelo 42, tomando como referencia los eventos ocurridos en 2021. Según Andrade, la obra busca reflexionar sobre las condiciones que generan estos fenómenos cada vez más frecuentes y reconocer la labor de quienes investigan, combaten y viven en primera persona el fuego.

La producción es 100% patagónica, realizada en colaboración con docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro.

O.P.