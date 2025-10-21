17°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 21 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Ecos del FuegodocumentalIncendiosHernán Andrade
21 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

“Ecos del Fuego”: Proyectan documental sobre los incendios en la Comarca Andina

Invitan a la proyección gratuita del documental “Ecos del Fuego”, que aborda desde una mirada humana y científica los incendios en la Comarca Andina y el trabajo de quienes los investigan, combaten y viven en primera persona.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Lago Puelo invita a participar de una jornada de reflexión y encuentro con la proyección del documental “Ecos del Fuego”, del realizador y docente Hernán Andrade, investigador de la Universidad Nacional de Río Negro.

 

La función será el viernes 24 de octubre a las 20 horas en la Casa de la Cultura de Lago Puelo, con entrada libre y gratuita.

 

 

La película aborda, desde una perspectiva humana y científica, los incendios que afectan a la Comarca Andina del Paralelo 42, tomando como referencia los eventos ocurridos en 2021. Según Andrade, la obra busca reflexionar sobre las condiciones que generan estos fenómenos cada vez más frecuentes y reconocer la labor de quienes investigan, combaten y viven en primera persona el fuego.

 

La producción es 100% patagónica, realizada en colaboración con docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Investigan un posible caso de Hantavirus en un paciente de Corcovado internado en el HZE
2
 Abre el Natatorio Municipal Nº 2 del Centro de Encuentro
3
 “Los Eiros”, el sueño familiar que apuesta por el pádel en Esquel
4
 Invitación a la Gran Inauguración: Colorshop abre sus puertas
5
 Q.E.P.D Silvio Alejandro Bellido
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
4
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
5
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -