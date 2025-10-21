Comenzaron las obras de adoquinado en la ruta al Lago Epuyén

A partir del martes 21 de octubre, Vialidad de la Provincia del Chubut (AVP Chubut) inició obras de adoquinado en el acceso N15, ruta al Lago Epuyén, específicamente en el sector Curva de Hube o Cauquenes.

Durante los trabajos, la calzada estará reducida a un solo carril y se encontrará maquinaria en operación, por lo que se solicita extremar las precauciones al circular por la zona.

El proyecto incluye el retiro de la capa asfáltica deteriorada, que presenta múltiples baches y daños, para reemplazarla por adoquines. Esta intervención busca garantizar mayor durabilidad, seguridad y comodidad para quienes transitan por la ruta.

O.P.