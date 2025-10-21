16°
Martes 21 de Octubre de 2025
21 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Comenzaron las obras de adoquinado en la ruta al Lago Epuyén

Las obras de adoquinado en la ruta al Lago Epuyén, que comenzaron este martes 21 de octubre en el sector Curva de Hube o Cauquenes, reducen la calzada a un solo carril.
Por Redacción Red43

A partir del martes 21 de octubre, Vialidad de la Provincia del Chubut (AVP Chubut) inició obras de adoquinado en el acceso N15, ruta al Lago Epuyén, específicamente en el sector Curva de Hube o Cauquenes.

 

Durante los trabajos, la calzada estará reducida a un solo carril y se encontrará maquinaria en operación, por lo que se solicita extremar las precauciones al circular por la zona.

 

 

El proyecto incluye el retiro de la capa asfáltica deteriorada, que presenta múltiples baches y daños, para reemplazarla por adoquines. Esta intervención busca garantizar mayor durabilidad, seguridad y comodidad para quienes transitan por la ruta.

 

 

O.P.

 

