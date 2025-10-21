La planta móvil de la RTO llega a El Bolsón: Fechas, lugar y tarifas

21 de Octubre de 2025
Desde este 23 de octubre, la planta móvil de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) se instalará en El Bolsón.
El servicio funcionará de 9 a 17 horas en la intersección de José Hernández y Rivadavia, y la atención será por orden de llegada, sin necesidad de turno previo.
Tarifas actualizadas
Los valores establecidos para la revisión varían según el tipo de vehículo:
-
Autos particulares (hasta 1500 kg): $41.300
-
Pick-ups (hasta 3500 kg): $62.000
Vialidad recomienda presentarse con toda la documentación correspondiente, para agilizar el proceso y evitar demoras.
