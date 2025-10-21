La planta móvil de la RTO llega a El Bolsón: Fechas, lugar y tarifas

Desde este 23 de octubre, la planta móvil de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) se instalará en El Bolsón.

El servicio funcionará de 9 a 17 horas en la intersección de José Hernández y Rivadavia, y la atención será por orden de llegada, sin necesidad de turno previo.

Tarifas actualizadas

Los valores establecidos para la revisión varían según el tipo de vehículo:

Autos particulares (hasta 1500 kg): $41.300

Pick-ups (hasta 3500 kg): $62.000

Vialidad recomienda presentarse con toda la documentación correspondiente, para agilizar el proceso y evitar demoras.





O.P.