Martes 21 de Octubre de 2025
21 de Octubre de 2025
La planta móvil de la RTO llega a El Bolsón: Fechas, lugar y tarifas

Desde el miércoles 23 de octubre, la planta móvil de la RTO atenderá en El Bolsón.
Desde este 23 de octubre, la planta móvil de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) se instalará en El Bolsón.

 

El servicio funcionará de 9 a 17 horas en la intersección de José Hernández y Rivadavia, y la atención será por orden de llegada, sin necesidad de turno previo.

 

 

Tarifas actualizadas

 

Los valores establecidos para la revisión varían según el tipo de vehículo:

 

  • Autos particulares (hasta 1500 kg): $41.300

     

  • Pick-ups (hasta 3500 kg): $62.000

     

Vialidad recomienda presentarse con toda la documentación correspondiente, para agilizar el proceso y evitar demoras.


O.P.

 

