Eduardo “Lali” Flores se impuso en la primera edición de la EcoPuelco

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz) . - Hasta él mismo se sorprendió con la victoria. Porque a su edad, solo piensa ganar en su categoría, solo en su categoría. Pero se dio cuenta que podía, que tenía nafta, que tenía mente y, sobre todo, que tenía corazón.

Eduardo “Lali” Flores se impuso este domingo en la primera edición de la competencia de Mountain Bike EcoPuelco, cuyo trayecto se extendió a los 65km.

“Lali” logró un registro de 1hs 48min 39seg, un segundo por delante de Matías Mariezcurrena (categoría de 19 a 29 años) y a dos segundos de diferencia de Luciano Crettón (categoría de 30 a 34 años). Lo hizo en el embalaje final.

Viejo es el viento y aún sigue soplando.

“Fue una carrera linda, así que pudimos quedarnos con la categoría y quedarnos con la general, que en verdad no lo esperaba”, así de sincero fue el ganador.

“Y uno siempre va para pelear por la categoría, venía gente de Bariloche, corredores de Esquel, gente de El Bolsón y bueno, a la edad que tenemos, uno trata de tratar de ir lo más adelante posible y tratar de hacer buena carrera, y siempre pensando por ahí en la categoría, pero no en la general”, sentenció, además.

Al principio eran siete los corredores que estaban a modo de pelotón y fue de esta manera casi hasta lo último de la carrera.

Claro que hay momentos y momentos, en las que hay que tomar decisiones y darlo todo. Eso pasó cruzando el rio.

“Con el paso del tiempo me fui sintiendo mejor en el pedaleo. Éramos 7 u 8 ciclistas y yo me sentía bien. Pasamos una ruta, pasamos hacia el río, que era toda una parte de piedras y bueno, ahí yo intenté irme y me salió bien la jugada, porque era una parte de mucho pedregullo, y dije bueno, me la juego acá y me salió bien”.

Pedaleó donde no podía pedalear. Sabía que ese era el lugar para sacar diferencia. “Yo bajé un par de piñones y le di en las piedras, una parte muy difícil para pedalear y ahí hice una diferencia, miró para atrás, veía a Luciano (Por Crettón) y sacamos 30 ó 40 metros, pasamos el pedregullo que era bastante incómodo para pedalear. Por eso me la jugué ahí, a ver si podía hacer una diferencia y salió bien”.

Tres para triunfar. Quedaron solo tres para la victoria, entre ellos Lali Flores, de 46 años de edad.

“Llegamos a la punta con Matías (Mariezcurrena) y con Luciano (Crettón), éramos tres y nos quedarían 10 kilómetros o un poquito y nos fuimos los tres y llegamos los tres juntos a definir el embalaje”.

“Ellos entraron primero a la curva, porque era una parte que había que doblar a la derecha y después doblar de nuevo a la izquierda y ahí a 150 metros estaba la llegada. Entonces yo quedé tercero, doblé mejor y quedé perfilado detrás de Matías y lo seguí cuando vi que tenía un restito más, apuré y pude quedarme con la general”.

LO QUE VIENE, LO QUE VIENE

Ya entramos en la temporada de Mountain Bike y la agenda quedó muy cargada.

“Yo estoy a la Vuelta al Nahuel Pan, me anoté, cuando salieron las inscripciones. Me anoté para tener un incentivo y entrenar. Después viene Unión de los Parajes, donde ya estoy anotado también. Quiero llegar bien a esas carreras".

"El objetivo ahora son esas dos carreras, hice una buena pretemporada en el Gimnasio Vive, con Víctor Amoretti. Ahora estoy cuidándome en las comidas, haciendo una buena dieta, bajé de peso y por eso se dan los resultados también".

¿Te acordás cuando fue la última vez que ganaste una general? Sabés que no me acuerdo, señaló con risas. “Lali” sabe que viejo es el viento y aún sigue soplando, pero nada sabe de la memoria.