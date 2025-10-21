16°
17°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 21 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina DeportesLago PueloFutbolhuracan de trelew
21 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Búsqueda de nuevos talentos: Pruebas abiertas para jóvenes futbolistas

Invitan a jóvenes futbolistas a sumarse a pruebas abiertas en Lago Puelo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Club Social y Deportivo Huracán de Trelew realizará este martes 21 de octubre pruebas abiertas para jugadores de fútbol en la cancha sintética de Lago Puelo, ubicada junto al Gimnasio Municipal. La iniciativa busca captar jóvenes talentos de distintas categorías, con la coordinación del entrenador Gerardo Biondi.

 

Las pruebas se desarrollarán por categorías y horarios: los más chicos, categoría 2014, comenzarán a las 16 horas, y los turnos avanzarán hasta la categoría 2009, que iniciará a las 19:45 horas. Los interesados de la categoría 2008 también podrán presentarse en el último horario disponible.

 

 

La Dirección de Deportes de Lago Puelo recomienda que los participantes lleguen 40 minutos antes de su turno.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Invitación a la Gran Inauguración: Colorshop abre sus puertas
2
 Q.E.P.D Silvio Alejandro Bellido
3
 Frontera Trail, una experiencia inolvidable
4
 Simuló ser ciego durante 50 años para cobrar una pensión, pero cayó por un detalle
5
 Mató a garrotazos a un cachorro de puma y se filmó: la inédita condena que recibió
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
4
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
5
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -