Búsqueda de nuevos talentos: Pruebas abiertas para jóvenes futbolistas

El Club Social y Deportivo Huracán de Trelew realizará este martes 21 de octubre pruebas abiertas para jugadores de fútbol en la cancha sintética de Lago Puelo, ubicada junto al Gimnasio Municipal. La iniciativa busca captar jóvenes talentos de distintas categorías, con la coordinación del entrenador Gerardo Biondi.

Las pruebas se desarrollarán por categorías y horarios: los más chicos, categoría 2014, comenzarán a las 16 horas, y los turnos avanzarán hasta la categoría 2009, que iniciará a las 19:45 horas. Los interesados de la categoría 2008 también podrán presentarse en el último horario disponible.

La Dirección de Deportes de Lago Puelo recomienda que los participantes lleguen 40 minutos antes de su turno.

O.P.