¿Qué pasa si no vas a votar?

El próximo domingo 26 de octubre se celebrarán en Argentina las elecciones legislativas nacionales, una jornada clave en la que se renovarán bancas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Como en cada elección nacional, el voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años. Pero, ¿qué ocurre si una persona no va a votar? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cómo se justifica una ausencia?

Aunque muchas veces se desconoce o se subestima, la ley electoral argentina contempla multas económicas, restricciones administrativas y la inclusión en un registro de infractores para quienes no cumplen con su deber cívico. Según la legislación vigente, no votar sin causa justificada puede derivar en consecuencias que van más allá de una simple penalización monetaria.

Vale mencionar que el marco legal que regula las elecciones nacionales en Argentina es el Código Electoral Nacional (Ley 19.945). En su artículo 125 establece que “se impondrá multa de entre $50 y $500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 que deje de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días posteriores a la elección”.

Además, se prevé la creación de un Registro de Infractores al deber de votar, que incluye a todos aquellos ciudadanos que no cumplieron con la obligación de votar y no presentaron una justificación válida.

La legislación también ordena la creación del Registro de Infractores al deber de votar, un listado oficial que incluye a todos los ciudadanos que no votaron ni presentaron una justificación válida. Quienes figuren en ese registro podrán enfrentar sanciones administrativas y no solo económicas.

En los últimos años, algunos distritos del país implementaron sistemas de “unidades fijas” para actualizar el valor de las multas según determinados parámetros. En consecuencia, las penalizaciones pueden variar entre jurisdicciones y, en ciertos casos, superar los montos originales previstos por la ley.

Cuáles son las consecuencias de no votar

Más allá de la multa, la ley establece restricciones adicionales para quienes no cumplan con la obligación de votar. Los ciudadanos que no emitan su voto ni lo justifiquen quedarán inhabilitados para realizar trámites ante organismos nacionales, provinciales o municipales durante un año.

Esto incluye gestiones como la renovación del Documento Nacional de Identidad, la obtención del pasaporte, la inscripción en programas sociales o la realización de trámites jubilatorios. Es decir, la omisión del voto puede generar complicaciones administrativas concretas en la vida cotidiana.

Además, la presentación de una constancia falsa de no voto o una justificación irregular puede derivar en sanciones mucho más severas. En algunos casos, según fuentes judiciales, las multas podrían alcanzar los $77.000, dependiendo del distrito y de la gravedad del incumplimiento.

Cómo justificar la ausencia

Estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación, lo que debe acreditarse ante la autoridad policial más cercana el mismo día de la elección.

Problemas de salud que impidan asistir a votar, debidamente certificados por un profesional médico.

Cumplimiento de funciones laborales o de servicio público que coincidan con la jornada electoral.

Casos de fuerza mayor, como emergencias familiares o climáticas, que impidan el traslado al centro de votación.

SL