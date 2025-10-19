Eulalio “Coco” Muñoz y Yanina Solís, fueron los ganadores del Frontera Trail

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz, desde Carrenleufú). – El atleta olímpico Eulalio “Coco” Muñoz y la representante de Trevelin (y gran referente en el atletismo de montaña), Yanina Solís González se impusieron esta mañana en la segunda edición de la prueba de montaña Frontera Trail que tuvo lugar en Carrenleufú.

“Coco” Muñoz, quien logró un tiempo de 53min 57seg, para unir el recorrido de 12km de puro sendero, subidas, mucho barro y cruce de arroyo, superó al jujeño Mario Calisaya (ahora radicado en Carrenleufú) quien cruzó la meta 1min 09seg detrás del ganador, en tanto el tercero fue el interminable Sergio Trecaman quien hizo un registro de 58min 47min.

Hay que destacar que estos tres atletas, de primerísimo nivel, fueron los únicos corredores que lograron limar la hora de carrera en la distancia de los 15km.

Por el lado de las mujeres, la victoria -al igual que la primera edición- fue para Yanina Solís González, con un registro de 1hs 07min 18seg, superando a Mariana Anguita (Corcovado) y a Cinthya Duflos (Esquel) quienes terminaron segunda y tercera respectivamente.

Más de 130 corredores (número superior a la primera edición) tomaron esta mañana del Frontera Trail, competencia organizada por la Comuna Rural de Carrenleufú, a través de su Área de Turismo, en tanto recibió el apoyo del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia, como así también de la Agencia Chubut Deportes.

Claro que además dos empresas de la región apoyaron esta carrera donde Ferromac y Agua Mineral Las Margaritas estuvieron presentes en la misma.

Sin lugar a dudas un día muy particular para correr al aire libre, para conocer lugares impactantes como la zona montañosa de Carrenleufu y sobre todo para regalarle un día diferentes a las madres, claro que muchas de ellas se animaron a correr en el Frontera Trail.

En una jornada a pleno sol, con alguna que otra brisa en algún momento y con algo de viento se desarrolló esta carrera donde tomaron parte corredores de Paso de Indios, Comodoro Rivadavia, Villa Futalaufquen, Gualjaina, Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Aldea Epulef y Tecka, además de los locales de Corcovado, Cerro Centinela, Esquel, Trevelin, Carrenleufú, como así también corredores chilenos de Palena y Futaleufú.