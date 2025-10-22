En Trevelin se impulsa la actividad láctea local: entrega de maquinaria a la Escuela N° 740

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la Secretaría de Producción, sigue adelante con su plan de fortalecimiento de las políticas locales de apoyo a la producción agropecuaria, con un enfoque claro en la soberanía alimentaria, el arraigo rural y el valor agregado en origen.

En el marco del proyecto “Fomento de la actividad láctea con agregado de valor en origen en el ejido de Trevelin – Chubut”, se concretó un paso significativo con la entrega de una ordeñadora portátil a la Escuela Secundaria Agrotécnica N° 740 (EMETA). El acto fue encabezado por el secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff, junto al secretario Coordinador de Gabinete, Livio Espinoza, y el director de Gobierno, Marcelo Sosa.

El proyecto, financiado con fondos nacionales gestionados en la administración anterior, es un ejemplo de la articulación entre el Estado municipal, provincial y nacional, junto a productores y productoras, orientada al fortalecimiento de la agricultura familiar y la economía regional.

Apoyo integral a tamberos familiares

Esta iniciativa acompaña a ocho familias tamberas del ejido de Trevelin, incluyendo parajes como Aldea Escolar y Lago Rosario, que actualmente desarrollan una producción artesanal y en pequeña escala. El programa busca brindarles equipamiento (como las ocho ordeñadoras portátiles que se están distribuyendo), capacitación, asistencia técnica y mejoras prediales, con el objetivo de lograr una producción más eficiente, sustentable y con mejores condiciones sanitarias.

El comodato de la ordeñadora con la EMETA fue destacado por el secretario Ewdokimoff como una “colaboración para la educación y el desarrollo de distintas prácticas relacionadas con la industria láctea y los tambos” durante la temporada de ordeñe. Esta acción permitirá a los estudiantes conocer diversas escalas productivas, desde el tambo educativo escolar hasta los tambos familiares del Valle 16 de Octubre.

El plan integral incluye, además de la distribución de equipamiento, la mejora de infraestructura, la implementación de buenas prácticas, la capacitación en elaboración de subproductos lácteos y la comercialización comunitaria a través del Mercado Multiplicar, un espacio municipal clave para el mercado local.

Con estas acciones se continúa promoviendo el trabajo genuino, el arraigo y la diversificación productiva en todo la zona.

E.B.W.