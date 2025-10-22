Esquel pone en marcha el Plan Techos para mejorar viviendas

La Municipalidad de Esquel lanzó el Programa Municipal de Mejoramiento de Techos (Plan Techos) con el objetivo de mejorar techos precarios -como chapa, cartón u otros materiales- por otros más seguros y duraderos, en una primera etapa que contempla la intervención de 100 viviendas.



El secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Pablo Larregui, explicó que el programa surge como respuesta a una de las demandas habitacionales más frecuentes detectadas tanto en el relevamiento realizado por la Dirección de Hábitat, como en las visitas del programa municipal “La Muni Cerca Tuyo”.



Las inscripciones para acceder al programa ya se encuentran abiertas. Los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Humano (ubicada en Perito Moreno y Rivadavia) o completar el formulario online en la nueva página web del municipio.



En tanto, la directora de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo, Paula Botto, explicó que el Plan Techos tiene una concepción integral y sostenible, dividido en etapas. En la segunda fase, se incorporará el uso de madera proveniente de bosques comunales y privados, bajo manejo responsable, para la construcción de nuevas cubiertas. “Trabajamos en la formación, con capacitaciones en oficios como auxiliar de techista y techista en panelería inclinada, que se dictarán en 2026”, detalló la funcionaria.



La ejecución del programa contempla una articulación interinstitucional con organismos como CIEFAP, INTA y otras áreas municipales, incluyendo Espacios Verdes. Además, alumnos del Centro de Formación Profesional que culminen sus capacitaciones serán incorporados a la iniciativa.



Es de destacar que, a partir de un relevamiento previo, se entregarán materiales a los beneficiarios, quienes podrán optar por la autoconstrucción o recibir asistencia de los equipos formados a través del programa. “En algunos casos, será necesaria mano de obra especializada, en otros, los propios vecinos podrán realizar las mejoras. Se hará una evaluación técnica para determinar las necesidades de cada vivienda”, concluyó Larregui.