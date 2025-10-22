Waterpolo: Juana Lendich como representante femenina del waterpolo de la Cordillera

Juana Lendic, vive en la ciudad de Esquel y está vinculada al deporte desde los cuatro años. Ha encontrado en el waterpolo una nueva pasión y un espacio para el desarrollo deportivo tras incursionar en una vasta lista de disciplinas: atletismo (su base de los 4 a los 17 años), gimnasia deportiva, aeróbica, ciclismo, y deportes de equipo como handball y básquet.

"Siempre tuve como experiencias varias en otros deportes y pasando por muchos," relata Juana, explicando que las limitaciones físicas para seguir practicando deportes de impacto la llevaron al agua: "Termino en la natación, que en realidad yo aprendí a nadar a los 12 años viendo cómo daban clases." Eventualmente, una compañera la invitó a probar el waterpolo, un deporte que combinó su amor por el agua con la dinámica grupal que tanto extrañaba: "Extrañaba el tema del equipo, que por lesiones de rodillas ya no hago básquet, handball y demás, pero sí el water me permitió una combinación a la que yo pueda acceder."

Como integrante del equipo mixto máster que entrena en el Natatorio de Trevelin los sábados de por medio, Juana está impulsando la convocatoria para sumar nuevos jugadores y jugadoras a esta disciplina acuática. Si bien históricamente ha sido un deporte con predominancia masculina en la zona, actualmente está tomando formato mixto, y el objetivo es claro: "fomentar e invitar a que se sumen, que seamos más, poder armar un equipo quizás más estable."

El roce y la experiencia en Córdoba

Juana destaca que la experiencia en equipo ha sido muy valiosa, llevando a vivir momentos inolvidables. Relató con entusiasmo cómo fue convocada para integrar un combinado de Chubut junto a jugadoras de Comodoro Rivadavia y Rawson, lo que le permitió competir a nivel nacional.

"Fue una linda experiencia y estuvo muy bueno. Me convocaron a ser parte del equipo como Chubut, como un solo equipo, y así fue la experiencia que tuve en Córdoba. Muy linda, hermoso más allá de la pileta, el hecho del clima, de nadar afuera en una pileta de 50 metros", recuerda.

Incluso dentro del juego, Juana notó contrastes que la sorprendieron. Acostumbrada a entrenar con los varones locales –a quienes describe como "muy respetuosos y cuidados"– se descolocó al jugar con equipos femeninos: "Me descolocó jugar con mujeres desde el tironeo de la malla, cosas que yo no estoy acostumbrada ni que me hagan ni a hacer... me descolocaba más eso que otra cosa." Pese a la intensidad, el balance es positivo: "Estuvo muy buena la interacción y muchas cosas nuevas a mejorar y con ganas de apostar a lo local."

Jornada de prueba abierta y próximo encuentro

La premisa para sumarse al waterpolo es sencilla: solo es necesario saber nadar. "Nadar sí, pero después el resto se aprende todo," enfatiza, invitando a la gente a desmitificar la imagen del deporte: "Se ve afuera quizás como intenso, agresivo. Si es intenso, sí, pero nada que no se pueda adquirir con entrenamiento. Se ve como agresivo, pero en realidad es como cualquier deporte de equipo."

Con el objetivo de seguir promoviendo la disciplina y captar nuevos interesados, Juana Lendic anunció que este sábado se llevará a cabo una jornada de prueba abierta en el Natatorio Municipal de Trevelin.

La cita es a las 11:30 horas, con la intención de estar en el agua. Se convoca a los interesados a estar en el lugar entre las 11:00 y las 11:15 horas.

Importante: Para quienes deseen participar de esta jornada, la condición fundamental para entrar a la pileta es contar con la revisación médica actualizada. Los interesados deberán realizarse esta revisación en el Natatorio de Trevelin.

Además, Juana anticipó un próximo hito: el sábado siguiente a esta convocatoria abierta, recibirán al equipo de Bariloche para realizar un encuentro e intercambio en Trevelin.

Los interesados en obtener más información sobre la actividad, abierta para adultos, pueden dirigirse directamente a la mesa de entrada de la Secretaría de Deportes de Trevelin, en el Complejo Polideportivo. La intención es clara: "Que se animen sobre todo, que se animen a probar... está bueno, se valora también que se permita ir adaptando eso de a poquito", concluyó Juana.

E.B.W.