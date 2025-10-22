13°
Miércoles 22 de Octubre de 2025
22 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Identificaron al hombre hallado muerto y maniatado en Playa Magagna

La Policía de Chubut confirmó su identidad y la Justicia investiga el caso como un posible homicidio. Se trata de un hombre oriundo de Río Negro, de 38 años, y tenía antecedentes. 
El misterioso hallazgo de un cuerpo sin vida en la costa de Playa Magagna, a unos 14 kilómetros de Rawson, ha generado gran conmoción y es investigado como un presunto homicidio. La Policía de Chubut confirmó este miércoles la identidad del hombre que fue descubierto sin vida en la tarde-noche del martes en la zona conocida como Las Caras Talladas.

 

La víctima fatal es un hombre de 38 años, oriundo de Villa Regina, provincia de Río Negro, cuya identificación se logró a través del análisis de huellas dactilares.

 

El cuerpo, que fue divisado por turistas flotando cerca de la costa, presentaba evidentes signos de violencia: estaba maniatado de pies y manos con cuerdas y envuelto en una frazada. Además, se le observaron diversas heridas. El subjefe de Policía de Chubut, Crio. Gral. Mauricio Zabala, confirmó los detalles del macabro hallazgo e indicó que la víctima registraba antecedentes.

 

El hallazgo movilizó un amplio operativo de rescate y pericias que incluyó a Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval, la División Científica y la Brigada de Investigaciones. Dada la condición en que fue encontrado el cadáver, en una zona solitaria y de difícil acceso, la Fiscalía General coordina las diligencias e investiga el caso como un homicidio.

 

Actualmente, las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia, que se realiza en la capital provincial, para determinar la causa y la data precisa de la muerte. La investigación continúa en curso para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

 

 

 

E.B.W.

 

 

 

