Pavimento para la calle 25 de Mayo entre Alsina y Don Bosco

La Municipalidad de Esquel inició la obra de pavimentación sobre calle 25 de Mayo, entre Alsina y Don Bosco. El intendente Matías Taccetta estuvo presente en el lugar y destacó que se trata de una obra realizada íntegramente por empleados municipales “comprando nosotros mismos el hormigón, logramos reducir el costo de una cuadra a unos 40 millones de pesos, cuando contratar una empresa nos costaría entre 120 y 130 millones”, explicó.



Una parte de la obra será puesta al cobro para los frentistas, quienes contarán con planes de pago y financiamiento a través del Banco del Chubut. También se anunció que esta modalidad de trabajo por administración se replicará en otros sectores, como en Belgrano y Alsina.



Juan Ripa -secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental- informó que ya se completaron tareas de movimiento de suelo y compactación, y que la obra se ejecutará en paños de 25 metros, permitiendo avanzar por tramos sin interrumpir completamente el tránsito. “Estimamos que en unos 25 a 30 días tendremos la cuadra hormigonada, a lo que se suma el tiempo de fraguado antes de habilitarla al tránsito”, concluyó el funcionario.