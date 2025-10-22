"Cada Gota Cuenta": Trevelin convoca a las escuelas a la EXPO Agua 2025 para fomentar la conciencia ambiental

El municipio de Trevelin se prepara para celebrar la 4ª EXPO Agua 2025, un evento de dos días centrado en la "Educación, Comunidad y Conciencia Ambiental en torno al agua" bajo el lema "Cada Gota Cuenta". La exposición invita especialmente a las escuelas a sumarse a una amplia variedad de actividades lúdico-educativas, incluyendo talleres de robótica, arte y reciclaje.

La EXPO Agua se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre en el Polideportivo de Trevelin, con jornadas dobles de 9:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas. El evento está dirigido a toda la comunidad y busca generar una participación activa de las instituciones educativas.

Innovación y sustentabilidad como protagonistas

El programa de la EXPO incluye exposiciones, charlas, concursos, recorridos y talleres sobre diversos temas, desde ciencias y tecnología hasta reciclaje, huerta, dibujo y pintura mural comunitaria. Un eje central será la presencia de emprendedores y profesionales que presentarán proyectos innovadores y sustentables.

Entre los participantes destacados se encuentran:

Tomás Machuca (Fénikks): Presentará su emprendimiento de canilleras hechas con material reciclado.

CITRICPLAST (Tandil): Mostrarán su proceso de creación de bioplástico a partir de cáscaras de cítricos y almidón de maíz.

Juli Perrone (Portadora): Compartirá su proyecto de marroquinería sustentable fabricada con telas hechas a partir de bolsas plásticas.

CHANGÜÍ (Mar del Plata): Exhibirá sus mates fabricados aprovechando el polvo de la yerba.

Josefina Diez (Marsinplast): Mostrará cómo convierte desechos plásticos en objetos con propósito.

Además, la EXPO contará con la participación de la narradora oral Pía Fondeville y el diseñador gráfico Colo Myers (Chancho Vuela), así como el agroecólogo Sergio Torrego de la Fundación Bosques Nativos.

Ciencia, seguridad y educación institucional

Diversas instituciones y grupos culturales se sumarán a la exposición con propuestas interactivas:

CIEMEP (CONICET/UNPSJE): El Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica ofrecerá juegos y aprendizaje sobre ciencia.

Bomberos Voluntarios: La delegación de Trevelin dictará charlas sobre seguridad y prevención para los más jóvenes.

COA Diucón: El Club de Observadores de Aves enseñará sobre las especies de aves locales.

Legislatura y Alfabetización: La Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut acompaña la edición, junto con el Plan Provincial Integral de Alfabetización, que buscará mejorar el rendimiento escolar.

La EXPO Agua 2025 invita a la comunidad a participar de este evento "¡IMPERDIBLE!". Las inscripciones y consultas para participar deben realizarse comunicándose al 2945 698024, contactando a Solange Ferrada del Área de Extensión Cooperativa.

