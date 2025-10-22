Caso Tino John: La lucha por la justicia continúa

En una emotiva entrevista, Donato, el hijo mayor de Tino John, habló sobre el caso de su padre y la lucha que ha llevado su familia para obtener justicia. "Es muy movilizante para toda la familia", dijo Donato. "Ha pasado mucho tiempo, pero lo tenemos en la piel como que pasó ayer. Queremos que se termine, que se haga justicia".

Donato expresó su frustración con el sistema judicial y la fiscalía, que según él, no han hecho lo suficiente para esclarecer el caso. "La justicia, la fiscalía dijo, nosotros acá está todo mal hecho. Acá se tiene que hacer justicia", recordó Donato. Sin embargo, con el paso del tiempo, la familia se dio cuenta de que si no hubieran tomado medidas, la justicia no habría hecho nada.

"Es lamentable, vergonzoso, que ocurra esto, cuando ellos tenían que tener una transparencia y estar totalmente abiertos", afirmó Donato. "Después dijeron, acá no pasó nada. Total, el muerto ya estaba, ellos siguen cobrando su sueldo, que les pagamos todo, y acá no pasó nada".

A pesar de las trabas y obstáculos, la familia sigue adelante en su búsqueda de justicia. "Queremos que haya justicia, por lo menos para demostrarles que todavía se puede, y que se puede confiar en la justicia", dijo Donato.

El caso se dirige a un juicio con jurado popular, lo que según Donato, podría ser una oportunidad para que la gente común tenga una visión más clara de los hechos. "Eso pensaba yo, que siendo jurado popular iba a ser una transparencia transparente y que le llegase a la cabeza de la gente", expresó.

Donato también cuestionó la imparcialidad del sistema judicial y la relación entre las fuerzas de seguridad y algunos miembros de la comunidad. "Hemos visto que dentro del sorteo hay mucha gente allegada a las fuerzas", dijo. "Esperemos que sea gente común y que no esté contaminada".

La familia sigue adelante en su lucha por la justicia y espera que el juicio sea un paso importante hacia la verdad y la justicia. "Vamos a tener un buen resultado", afirmó Donato con determinación. "Preguntémosle a la justicia".

