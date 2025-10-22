14°
Un cuerpo maniatado y con un golpe en la cabeza fue encontrado cerca de Rawson

El cuerpo, que pertenecería a un hombre, fue hallado este martes por pescadores en los acantilados de Playa Magagna. Hasta el momento no han podido identificar a la víctima. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un amplio operativo se desplegó la tarde/noche del martes en Rawson, luego del hallazgo de un cuerpo en la zona de Las Caras Talladas, ubicada cerca del final del asfalto del camino que conduce a Playa Magagna, a unos 15 kilómetros de la capital provincial.

 

El hallazgo fue reportado por pescadores que transitaban por el sector sur de Los Cangrejales y advirtieron la presencia de un cadáver flotando en el mar. De inmediato, dieron aviso a las autoridades, que montaron un importante operativo en un sitio de difícil acceso, al que solo se puede llegar caminando por la playa o descendiendo por los acantilados.

 

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Rawson, Prefectura Naval Argentina, Policía de Playa Unión, División Científica y Brigada de Investigaciones, bajo la coordinación del fiscal de turno, Dr. Leonardo Cheuqueman, quien dispuso las primeras diligencias para determinar las causas del deceso e identificar a la víctima.

 

Según confirmaron fuentes de la investigación, el cuerpo se encontraba maniatado, envuelto en una frazada y presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia para establecer las circunstancias de la muerte.

 

Mientras tanto, los investigadores trabajan en el cruce de datos con reportes de personas desaparecidas para intentar identificar a la víctima, que hasta el momento solo se sabe que sería un hombre.

 

El operativo de rescate demandó varias horas y se realizó en condiciones de oscuridad y con la ayuda de cuerdas debido al empinado barranco. La escena generó conmoción entre los vecinos y volvió a sacudir a la opinión pública chubutense por la violencia del episodio y las incógnitas que rodean el caso.

 

 

R.G.

 

